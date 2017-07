West Ham : Sofiane Feghouli à Galatasaray

C’est une certitude, Sofiane Feghouli ne continuera pas l’aventure avec West Ham. Le milieu de terrain algérien a quitté, vendredi, le lieu de regroupement de son équipe pour rentrer à Paris. Un aller simple !

L’ancien joueur du FC Valence a fait ses adieux à ses coéquipiers avant de partir vers sa nouvelle destination. Sans surprise, l’international algérien va signer à Galatasaray. Cette info qui était dans l’air du temps depuis plusieurs jours est sur le point de se concrétiser. Selon la presse turque en effet, Sofiane Feghouli, West Ham et Galatasaray sont parvenus à un accord définitif portant sur le transfert du numéro 8, arrivé l’été dernier, à hauteur de 4,5 millions d’euros. La presse turque n’a rien révélé au sujet du salaire de l’Algérien, mais certaines rumeurs ont déjà fait état d’un salaire de près de 3 millions d’euros.

Sofiane Feghouli arrivera dans les prochaines heures à Istanbul en compagnie du Brésilien de Chelsea Fernando, recruté pour plus de 5 millions d’euros. Selon la presse turque, Sofiane Feghouli est attendu dans les prochaines heures, au plus tard, lundi, pour passer la visite médicale et signer son contrat.

Il devra, après quoi, rejoindre le camp de préparation d’intersaison de sa nouvelle équipe au courant de la semaine. Formé à Grenoble, Sofiane Feghouli a passé le plus clair de sa carrière au FC valence, où il avait particulièrement brillé durant plusieurs saisons jusqu’à atteindre un statut de vedette. Son transfert, l’été dernier, à West Ham, a tourné court. Après une saison minée par les blessures, le numéro 8 des Verts s’apprête à vivre une nouvelle expérience chez le géant turc. Un challenge qui a tout pour être excitant.

Amar B.