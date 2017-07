CHAN-2018 (éliminatoires) : Les locaux préparent la Libye

La sélection algérienne des joueurs locaux (A’) a débuté, hier, un stage bloqué qui s'étalera jusqu'au 19 août, en prévision de sa double confrontation contre la Libye, dans le cadre du dernier tour éliminatoire du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu au Kenya en 2018.

Vingt-neuf joueurs sont attendus au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), pour entamer la préparation des deux matchs en question prévus les 12 et 18 août, respectivement à Constantine et à Sfax (sud de la Tunisie). Il s'agit d'un autre challenge pour l'entraîneur espagnol, Lucas Alcaraz, auquel la Fédération algérienne de football a confié, outre la barre technique de la sélection première, celle de la sélection des joueurs locaux. L'objectif tracé étant évidemment de décrocher un billet pour la prochaine édition du CHAN, une épreuve mise sur pied en 2009 et à laquelle l'Algérie n'a participé qu'une seule fois, soit en 2011 lorsqu'elle avait terminé 4e de la deuxième édition abritée par le Soudan. La majorité des joueurs convoqués par Alcaraz viennent juste de débuter la préparation d'intersaison avec leurs clubs respectifs, ce qui pourrait compliquer davantage la tâche des Verts face à un adversaire constitué dans sa majorité d'éléments de la sélection A, donc habitués à évoluer ensemble, contrairement à l'équipe algérienne qui est en phase de construction. Les protégés de l'ex-coach de Grenade (Espagne) rallieront Constantine le 9 août, pour poursuivre leur préparation en vue du match aller programmé au stade Chahid Hamlaoui (20h45). Au lendemain de cette rencontre, les Verts retourneront au CTN de Sidi Moussa pour continuer le travail jusqu’au 16 août, date de leur départ vers Tunis, d'où ils rejoindront la ville de Sfax qui accueillera le match retour le 18 août.

Liste des 29 joueurs convoqués :



Gardiens de but : Chemseddine Rahmani (CS Constantine), Farid Chaâl (MC Alger), Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad), Toufik Moussaoui (Paradou AC).

Défenseurs : Houari Ferhani (JS Kabylie), Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif), Abdelkader Bedrane (ES Sétif), Ayoub Abdelaoui (USM Alger), Mohamed Amine Madani (USM Alger), Tarek Bouabta (Paradou AC), Imadeddine Boubekeur (O Médéa), Youcef Attal (Paradou AC), Brahim Boudebouda (MC Alger).

Milieux de terrain : Kamel Belarbi (USM El-Harrach), Abderraouf Benguit (USM Alger), Hichem Cherif El Ouazzani (MC Alger), Tahar Benkhelifa (Paradou AC), Mohamed Benkhemassa (USM Alger), Sofiane Bendebka (MC Alger), Salim Boukhenchouche (JS Kabylie).

Attaquants : Tayeb Meziani (Paradou AC), Abderrahmane Meziane (USM Alger), Abdelhakim Amokrane (ES Sétif), Okacha Hamzaoui (USM Alger), El Hadi Boulaouidet (NA Husseïn Dey), Oussama Darfalou (USM Alger), Farid El Melali (Paradou AC), Meziane Zeroual (O Médéa), Akram Djahnit (ES Sétif).

Invités : Ismaïl Saâdi (ES Sétif) et Merouani Mhamed (ASO Chlef).