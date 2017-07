Coupe arabe des clubs champions 2017 : Tirage au sort des demi-finales

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe arabe des clubs champions de football, qui se déroule en Égypte du 22 juillet au 5 août, aura lieu aujourd’hui, a annoncé samedi soir l'Union des associations arabes de football (UAFA). Les quatre clubs qualifiés sont l'Espérance de Tunis (Tunisie), Al Fayçali (Jordanie), Al Ahly du Caire (Égypte) et le FUS Rabat (Maroc). Les matchs des demi-finales se joueront au stade Borj Al Arab d'Alexandrie, précise la même source. Le représentant algérien dans cette compétition, le NA Hussein-Dey, s'est fait éliminer dès la phase de poules. Les Sang et Or ont remporté le premier match face à Al Wihda des Émirats arabes unis (2-0), avant de s'incliner face à Al Fayçali (1-0) et Al Ahly du Caire (2-1). L'instance dirigeante du football arabe a réservé des dotations financières importantes aux lauréats. Le vainqueur touchera une prime avoisinant les 2,5 millions de dollars, rappelle-t-on.