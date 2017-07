Championnat du Brésil (17e journée) : Botafogo s’incline à domicile

Botafogo a perdu samedi à domicile face à Sao Paulo (3-4) en ouverture de la 17e journée du Championnat du Brésil, et manque une belle occasion de recoller au peloton de tête au classement. Botafogo menait encore 3-1 à la 84e minute et semblait s'acheminer vers une victoire tranquille.

Sao Paulo a alors inscrit 3 buts en huit minutes, pour finalement s'imposer 4-3. Botafogo reste 7e et pourrait encore régresser au classement à l'issue d'une journée qui se termine lundi avec Vasco de Gama, son poursuivant immédiat au classement, qui reçoit un mal classé, l'Atletico Paranaense (17e).

Palmeiras, vainqueur chez lui d'Avai (2-0), se hisse à la 4e place.