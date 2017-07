Amical : Victoire du FC Barcelone devant le Real Madrid (3-2)

Le FC Barcelone a battu son rival le Real Madrid samedi dans le premier «Clasico» disputé hors d'Espagne en 35 ans, à Miami, lors d'un match comptant pour un tournoi amical qui se déroule aux États-Unis. Le Barça d'Ernesto Valverde a ainsi remporté ses trois matches de préparation et s'est adjugé le titre bien symbolique de vainqueur de l'International Champions Cup, le tournoi qui réunit chaque été les grands d'Europe. Dès la 3e minute, l'attaquant argentin Lionel Messi a ouvert la marque en s'engouffrant dans une défense madrilène bien statique. Le Barça ajoutait un deuxième but quatre minutes plus tard par le Croate Ivan Rakitic, sur une passe latérale de Neymar, auteur de trois buts contre la Juventus (2-1) et Manchester United (1-0). À la 14e minute, le Real réduisait la marque par Mateo Kovacic qui profitait d'une série de maladresses de la défense catalane pour tromper Jasper Cillessen, avant qu'il ne parvienne à égaliser à la 36e suite à un contre parfait mené par Marco Asensio. Au retour des vestiaires, Barcelone reprenait l'avantage, grâce à une nouvelle bourde défensive des champions d'Espagne et vainqueurs des deux dernières Ligues des champions. Sur un coup franc tiré par Neymar, Gerard Piqué se retrouvait étrangement seul dans la surface de réparation et trompait sans mal à bout portant Navas (50’).