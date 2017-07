Entretien, Merouane Bousalem, latéral droit de l’O Médéa : « J’ai marqué 17 buts la saison passée »

El Moudjahid : Comment cela se passe avec la préparation ?

Merouane Bousalem : Tout se passe bien, Dieu merci. Certes, c'est une période difficile pour nous les joueurs. On souffre physiquement. Cela dit, c'est une phase très importante pour notre équipe. Une bonne préparation d'intersaison sur tous les plans est un important gage de réussite en prévision de la nouvelle saison. Tout le monde est mobilisé à cet effet. On cravache dur à l'entraînement, malgré la forte chaleur qui sévit en ce moment.



Comment s’est effectuée votre arrivée à l'OM, alors que vous évoluiez la saison dernière en équipe espoir de l’USMH ?

C'est un manager qui a pris attache avec l'entraîneur Slimani pour lui proposer mes services. Ce dernier a fait appel à moi, et m'a testé. Le test a été réussi pour moi. C'est ainsi que Slimani m'a fait signer à l'Olympique Médéa. J'en suis vraiment très content. C'est le point de départ de ma carrière en équipe senior. Je suis très motivé et déterminé à réussir une bonne saison afin d'être à la hauteur de la confiance placée en moi par les dirigeants et l'entraîneur de l'OM.



Comment se fait-il que l'USMH ne vous ai pas retenu avec les qualités dont vous disposez ?

Il faudra poser la question aux dirigeants de l'USMH ! La saison passée, j'ai réalisé de bonnes choses avec l'équipe espoir d'El-Harrach. J'ai évolué sur le flanc droit de l'attaque. J'ai inscrit 17 buts. Vous savez, Charef m'a remarqué dès la 6e journée du championnat, lors du match face au CA Batna. Il a demandé au DTS des jeunes de me faire monter en seniors. Puis, il n'y a pas eu de suite, je ne sais pas pourquoi.



Vous jouiez en ailier droit à l’USMH, mais Médéa vous a engagé en tant qu’arrière latéral doit. Peut-on savoir pourquoi ?

Lorsque Slimani m'a vu à l'œuvre, il m'a expliqué que je disposais des qualités d'un bon joueur de couloir sur le flanc droit. Cela l'intéressait du fait de son plan tactique, puisqu'il préconise le 3-5-2, qui fait partie de ses options tactiques. Voilà donc pourquoi j'ai été recruté en tant que latéral droit porté sur l'offensive. Je dis que je suis disposé à évoluer au poste qui arrange le coach et à assumer le rôle qu'il me confiera. Je n'ai que 20 ans, et je suis avide d'apprendre beaucoup de choses pour ma première expérience en Ligue 1.



Vous êtes passé par quels clubs avant d’atterrir chez les espoirs de l'USMH ?

En jeunes catégories, j'ai joué à Bordj El-Kiffan et à Réghaïa. Par la suite, j'ai rejoint l'USMH où je n'ai passé qu'une seule saison, avant de signer mon contrat avec l'OM.



Vous êtes en Tunisie pour effectuer le stage d’intersaison. Comment ça se passe ?

Tout se passe très bien. Je me suis bien introduit dans le groupe. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne préparation, ici en Tunisie. Tout le monde est concentré sur celle-ci. La Ligue 1 est difficile et Médéa veut s'y illustrer comme ce fût le cas la saison passée. Un nouveau challenge attend l'équipe, qui en sera à sa seconde saison parmi l'élite. On sait que nos supporters qui ne cessent de nous encourager, attendent beaucoup de nous. On fera le maximum pour les satisfaire.



Quelles sont vos ambitions ?

Je suis très motivé et excité à l'idée de jouer en seniors, de surcroît en Ligue 1. J'ai cette envie de réussir ma carrière, parce que je veux être un joueur professionnel, au sens propre du terme. Je crois en mes qualités et je veux aller de l'avant. Médéa me donne cette opportunité, il faut que je la saisisse. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Inch’Allah. On dispose d'un bon groupe, d'un bon staff technique et d'une équipe dirigeante à la hauteur. Avec nos formidables supporters en plus, tout est réuni pour que l'OM réalise une belle saison.

Mohamed Amine Azzouz