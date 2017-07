Ligue 1 (préparation) : Le NAHD en stage en Tunisie

Le NA Hussein-Dey effectuera un stage préparatoire de dix jours (9-18 août) à Gammarth (Tunisie), en vue de la saison footballistique 2017-2018, a appris l'APS hier auprès de la direction du club algérois.

Le Nasria vient de prendre part à la Coupe arabe des clubs champions qui se poursuit en Égypte jusqu'au 5 août. Les joueurs du nouvel entraîneur Nabil Neghiz se sont fait éliminer dès le phase de poules de la compétition, avec un bilan d'une victoire et deux défaites. Ce second stage sera consacré essentiellement à l'aspect technico-tactique, avec, au menu, matchs amicaux. Côté recrutement, le NAHD s'est distingué par un marché très actif en engageant pas moins de 15 joueurs, à l'image de Mohamed El-Hadi Boulaouidet (ex-JS Kabylie), Tarek Cherfaoui (ex-CR Belouizdad) ou encore Chamseddine Harrag (ex-USM El-Harrach). Pour les départs, le club s'est passé des services, entre autres, du portier Azzedine Doukha, parti en Arabie saoudite; et de l'attaquant Mohamed Amine Abid, signataire d'un contrat de deux saisons avec le CS Constantine, alors que le capitaine de l'équipe Sofiane Bendebka a opté au profit du MC Alger. La direction a confié la barre technique à l'ancien entraîneur-adjoint national Nabil Neghiz, en remplacement du Français Alain Michel, parti au terme du précédent exercice. Neghiz est assisté de l'ancien joueur du club Billel Dziri. Les Sang et Or entameront la saison 2017-2018 de Ligue 1 en déplacement sur le terrain du CSC en match comptant pour la 1re journée, prévue le week-end du 25 et 26 août.