Regard, Sebbala : un quartier déshydraté

Il est des villes et des quartiers, certes, célèbres pour leurs roses, leur histoire ou encore leur aspect architectural, bref, qui renvoient toujours à une belle image, authentique avec comme signe particulier d’avoir sûrement réussi à résister aux différentes sortes de «pollutions», mais il existe, aussi, d’autres, victimes de dénaturation, au point de porter même très mal leurs noms. C’est le cas de ce paisible quartier de Sebbala, situé dans la commune d’El-Achour, à l’ouest d’Alger, subissant de plein fouet un «décalage», à la fois horaire et spatial, en termes d’alimentation en eau potable. Sebbala qui veut dire tout simplement fontaine en arabe dialectal — étrange paradoxe — ne coule plus à flots, comme ce fut jadis le cas dans les foyers. Une crise des plus sévères touche cette localité, et plus particulièrement la cité des 1.837-Logements. Entre ses habitants et leurs robinets, le divorce est consommé, depuis longtemps, pourtant abonnés, en bonne et due forme, à la Seaal. Les jerrycans, les fûts et autres récipients indispensables, en ces temps de «disette» hydrique, se font rares et s’arrachent même entre les mains. Dur, dur, d’habiter un quartier privé du précieux liquide, alors qu’un programme ambitieux a été lancé, durant les dernières années, pour améliorer l’alimentation des populations en eau potable, relevant le défi d’avoir de l’eau chez-soi, en permanence, au niveau de la wilaya d’Alger, mais pas à Sebbala qui renoue avec la fameuse époque de «Jaa el-maa». Le calvaire des robinets à sec n’est pas terminé. Les interminables coupures d’eau reviennent avec force et insistance, pour revisiter, tous les jours, les foyers pendant des heures. En fait, les restrictions deviennent la bête noire des habitants qui se rabattent, bon gré, mal gré, sur les précieuses bouteilles d’eau minérale — pour peu qu’elles soient disponibles — pour étancher leur soif. À ce rythme, on finira, un jour, par utiliser des bouteilles de soda pour cuisiner ou faire tourner sa machine à laver. Autres temps, autres mœurs !

Samia D.