Saison estivale : Six noyades et une victime heurtée par un jet-ski

Six nouvelles victimes sont venues, ces derniers jours, alourdir le bilan des noyades enregistrées depuis le début de la saison estivale, le 1er juin dernier. Selon la cellule de communication de la Direction générale de la Protection civile, les journées de jeudi et de vendredi ont été dramatiques, avec 6 décès en mer et un autre observé dans une mare d’eau, à Tlemcen (commune d’Aïn Fezza).

À elle seule, la wilaya de Béjaïa déplore trois morts, dont deux enregistrés dans des plages interdites à la baignade, situées respectivement à Melbou et à Souk El-Tenine. La 3e victime, un enfant de 12 ans, s’est noyée dans une plage surveillée, à Aokas.

À El-Kala (El- Tarf), un adolescent est décédé dans une plage interdite à la baignade située au niveau du port, tandis qu’à Jijel, on compte deux noyades, dont une enregistrée au lieu-dit «Bine El-Ouidane», à El-Ançer, dans une plage interdite à la baignade, la seconde s’étant noyée à El-Aouana. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont repêché le cadavre d’une personne heurtée par un jet-ski dans la plage dite «ElKharouba».

Sur un autre registre, le dispositif de la Protection civile pour la lutte contre les feux de forêt et maquis, le bilan enregistré au cours de la même période (27 au 29 juillet, à 8h) fait état de l’extinction de 30 incendies ayant causé des pertes estimées à 124,5 hectares forêts, 34,5 ha de maquis, 2.200 bottes de foin, 3.333 arbres fruitiers, ravagés par les flammes. Concernant les accidents de la circulation, la PC a déploré 16 sinistres qui ont fait 16 morts et 41 blessés, traitées sur place, puis évacuées vers les structures hospitalières par les éléments de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été observé dans la wilaya de Bouira, avec deux décès et cinq blessées, suite à un carambolage de quatre véhicules légers et un camion semi remorque, survenu sur la RN N°18, commune de Bir Ghbalou. Au total, les statistiques de la DGPC indiquent 5.326 interventions effectuées par les éléments de la Protection civile pour répondre aux appels de secours suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire et autres extinction d’incendies.

