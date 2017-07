Algérie - Libye : revue des derniers développements

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, s’est entretenu, samedi, avec le Président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’Entente nationale de Libye, Faiz Sarradj, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L’entretien a porté sur «les derniers développements intervenus au plan sécuritaire et politique en Libye, notamment les étapes franchies dans le processus de règlement de la crise dans ce pays».

M. Sarradj a exposé les «prochaines échéances liées à l’approfondissement du dialogue inter-libyen.

Il a, à cette occasion, rendu hommage au Président de la République pour l’intérêt particulier qu’il porte au règlement de la crise dans son pays et les efforts constants que Algérie ne cesse de déployer dans l’accompagnement des parties libyennes dans leur quête d’une solution politique fondée sur le dialogue et la réconciliation nationale», note la même source.

M. Tebboune a, pour sa part, «salué les récentes rencontres intervenues entre les différentes parties libyennes, notamment entre le Président Faiz Sarradj et le maréchal Khalifa Haftar, que l’Algérie considère comme des développements positifs susceptibles de faire aboutir le processus conduisant à une solution politique, inclusive et durable, à la crise qui affecte ce pays frère et voisin», ajoute le communiqué.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Abdelkader Messahel et Mohamed

Tahar Siyala, ont pris part à cet entretien.

M. Faïz Sarradj : « Ma visite vise à faire le point sur la situation »

Dans une déclaration à la presse après son arrivée à l’aéroport Houari-Boumediene, M. Sarradj a affirmé que cette visite «s’inscrit dans le cadre des consultations régulières et de la coordination avec les autorités algériennes au sujet de la question libyenne», ajoutant qu’elle sera l’occasion de «faire le point sur les derniers développements de la situation en Libye».

Les consultations avec les responsables algériens visent «à œuvrer pour la stabilité et la sécurité de la Libye et de l’Algérie en tant que prolongement les uns des autres». M. Sarradj a été accueilli à son arrivée à l’aéroport d’Alger par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.