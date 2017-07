M. Tebboune reçoit le Haut représentant du président malien : soutien indéfectible de l’Algérie

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, M. Mahamadou Diagouraga, Haut représentant du président de la République du Mali pour l’application de l’accord d’Alger, porteur d’un message du président Ibrahim Boubacar Keita au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L’entretien, qui s’est tenu à l’issue de la 12e session du Comité bilatéral stratégique algéro-malien, a permis d’aborder «l’évolution de la situation dans ce pays frère ainsi que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger», précise la même source.

Après avoir salué les «avancées» enregistrées en la matière, le Premier ministre a tenu à «assurer ses interlocuteurs du soutien indéfectible de l’Algérie pour la restauration de la paix et de la stabilité dans ce pays frère et ami», tout en émettant le vœu de voir «tous les efforts consentis par toutes les parties engagées aboutir, au plus vite, au bénéfice de toutes les composantes du peuple malien ainsi que de l’ensemble de la sous-région». La rencontre a, par ailleurs, été l’occasion, pour les deux parties, d’évoquer «l’évolution des relations bilatérales et de la coopération multidimensionnelle ainsi que les attentes des responsables des deux pays, telles qu’exprimées à l’occasion de la tenue de la réunion du Comité bilatéral stratégique», ajoute le communiqué. L’entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. (APS)