Décès de l’ancien chef de gouvernement Redha Malek

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille de l’ancien chef de gouvernement, Redha Malek, décédé hier, dans lequel il a loué les qualités du défunt «qui a voué sa vie au service de l’Algérie», durant la glorieuse Révolution et après l’Indépendance.

«L’Algérie vient de perdre l’un de ses hommes émérites et vaillants fils, le grand militant et moudjahid, le frère et compagnon d’arme, Redha Malek, l’ami de tous, qui a œuvré dans la discrétion et parti en silence, mais dont la voix résonnera à jamais dans l’histoire de l’Algérie. Puisse Dieu l’accueillir dans Son Vaste Paradis», a écrit le président de la République dans son message. «Il n’est pas aisé de trouver des mots pour exprimer les condoléances à la famille du défunt tant ses hautes qualités et vertus sont grandes et tant sont nobles ses actions au service de l’Algérie à laquelle il a voué toute sa vie avant et durant la révolution et tout au long du processus d’édification de l’Etat algérien moderne», a ajouté le Chef de l’Etat. «Très jeune, il a rejoint les rangs de la résistance mû par un sens patriotique élevé, doté d’une vision clairvoyante et armé d’un bagage intellectuel qui lui ont fait prendre conscience du rôle du citoyen libre lorsque son peuple vit sous le joug colonial», a-t-il indiqué dans son message. «Sa fierté et son orgueil l’ont amené à rejeter une réalité imposée par le feu et le fer et par l’arrogance et la privation et a opté pour la voie la plus ardue avec de valeureux compagnons d’armes pour défendre sa patrie et élever la conscience patriotique au niveau du défi et de la confrontation en étant actif au sein des rangs des étudiants, se distinguant parmi ses pairs par une forte capacité à sensibiliser, à organiser et valoriser la Révolution», a-t-il affirmé. «Il a été à l’avant-garde de nos étudiants qui ont quitté les bancs de l’école préférant l’action de terrain et à peine avait il rejoint les rangs de la glorieuse Révolution qu’il avait mis ses talents et ses capacités culturelles et scientifiques au service de la diplomatie révolutionnaire active lors des fora internationaux», a ajouté le Président de la République .

«La meilleure preuve en est le choix judicieux fait par la Direction révolutionnaire de désigner Redha Malek comme premier porte-parole de la révolution à travers la tribune d’El Moudjahid, qui a fait tomber comme un château de cartes la propagande des forces coloniales et à lever le voile sur leurs crimes et leurs plans diaboliques, outre ses efforts inlassables au sein de la délégation algérienne lors des négociations avec l’occupant français, au terme de laborieuses étapes ayant été sanctionnées par les célèbres accords d’Evians», a soutenu le Président Bouteflika dans son message. «Animé par un haut sens patriotique et doté d’une profondeur d’esprit, d’une richesse culturelle et d’une grande clairvoyance, le défunt a contribué grandement à l’édification de l’Algérie indépendante en tant que pionnière des mouvements de libération et de défense des causes justes à travers le monde, grâce à son rôle diplomatique dans les grandes capitales mondiales», a indiqué M. Bouteflika. «Fort de ses points de vue judicieux et ses positions fermes, le défunt a marqué sa présence le parcours de l’Algérie moderne à travers tous les postes qu’il a occupés, en toutes circonstances, au sein des institutions de l’Etat en tant que ministre, chef du Gouvernement et acteur essentiel de la scène politique qu’il contribua a animé sur des bases démocratiques, soucieux en cela de la préservation des institutions de l’Etat en leur conférant un caractère civil et en édifiant une société moderne», a poursuivi le président Bouteflika. «Tout nationaliste libéral ne peut qu’être affligé de la perte de cet homme, symbole à plus d’un titre, et au parcours unique et riche en hauts faits», a souligné le président de la République. «Je perds en Réda Malek, un compagnon exceptionnel et un ami cher à mon cœur tout comme l’Algérie et la génération de Novembre perdent en lui un grand militant de par ses idées et points de vue exprimés dans des ouvrages et des livres qui resteront à jamais témoins de son parcours patriotique brillant, un exemple pour les générations montantes et une lumière qui éclaire les horizons d’un pays construit grâce aux esprits de ses enfants avec sincérité et dévouement», a écrit le chef de l’Etat. «Je ne peux que vous adressez ainsi qu’à la famille du défunt et ses compagnons de lutte, mes sincères condoléances fraternelles, priant Dieu Le Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en son vaste paradis parmi ses pieux serviteurs et d’accorder aux siens patience et réconfort, vous réitérant ma solidarité et ma compassion en cette douloureuse épreuve». (APS)

Mission accomplie



L’annonce, hier matin, du décès de Redha Malek a fait l’effet d’un éboulement, tout un pan de l’histoire vivante de l’Algérie venait de disparaître. Une figure nationale emblématique de premier rang s’en va. Feu Rédha Malek apparaît comme acteur actif dans tous les chapitres, écrits ou pas encore, de l’épopée algérienne depuis les années 40 jusqu’à nos jours. Un homme politique et un diplomate de haut rang qui, jusqu’à ses derniers jours, recevait dans sa résidence historiens et journalistes pour leur livrer faits et anecdotes sur une histoire vécue en première ligne.

Avec sa fabuleuse et foisonnante mémoire et son sens aigu de la chronologie, il abreuvait avec une très grande lucidité son auditoire d’épisodes clés de l’Histoire : La création de l’Union générale des étudiants musulmans, les arcanes des Accords d’Evian, la direction de l’organe secret du FLN, El Moudjahid, ses tractations avec De Gaulle à Paris, l’Indépendance de l’Algérie, ses relations avec Boumedienne et bien après, son passage à la tête du gouvernement et l’assassinat de Boudiaf. Il évoquait des noms et des dates avec une brillante précision. Il parlait aussi de l’Algérie d’aujourd’hui qu’il portait dans sa chair, il défendait les grandes réalisations et se désolait des dérives qui lestaient le pays dans sa marche vers la modernité et le développement. Ses positions étaient claires et ses analyses pointues.

Diplômé en Lettres et en philosophie, Rédha Malek laissera pas moins de six ouvrages aux générations futures. Ces œuvres comptent parmi les précieuses références en termes de témoignage et de matière pour les chaires d’Histoire contemporaine, on y trouve L'Empreinte des jours, Guerre de libération et révolution démocratique : écrits d’hier et d'aujourd’hui, L'Algérie à Évian : histoire des négociations secrètes, 1956-1962, Arrêt du processus électoral, enjeux et démocratie, Tradition et révolution et Le véritable enjeu : l'enjeu de la modernité en Algérie et dans l'islam. A 86 ans, cet homme d’Etat qui a clairement et toujours affiché ses positions comme celle de la séparation de la politique et du religieux s’en va rejoindre ses compagnons d’armes au Carré des Martyrs.

Une race d’hommes qui ont choisi de sacrifier leur jeunesse au service de l’indépendance de leur pays puis à l’édification d’un Etat qu’ils voulaient juste et moderne. De jeunes patriotes qui ont défié droit dans les yeux la puissance coloniale et les instances internationales sans jamais céder le moindre bout de cette terre qui a vu naître leurs ancêtres et qu’ils avaient juré de libérer. Mission accomplie ! Reposez en paix monsieur Malek.

Kamel Morsli

L’inhumation aura lieu aujourd’hui au Carré des Martyrs du cimetière d’El-Alia



L’ancien chef de gouvernement, Rédha Malek, décédé hier à l’âge de 86 ans, sera inhumé aujourd’hui au Carré des Martyrs du cimetière d’El Alia (Alger) après la prière du Dohr, a-t-on appris auprès de ses proches. Né à Batna le 21 décembre 1931, Rédha Malek a assumé plusieurs responsabilités au sein du Front de libération nationale (FLN) durant la guerre de Libération, puis, au lendemain de l’indépendance, a servi l’Algérie à des postes diplomatiques et ministériels. Il est l’un des membres fondateurs de l’Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA) en 1955. De 1957 à 1962, il a occupé les fonctions de directeur du journal El Moudjahid, hebdomadaire du Front de libération nationale (FLN). Il a été porte-parole de la délégation algérienne aux négociations des accords d’Evian (1961-1962). A l’indépendance en 1962, Rédha Malek a été nommé au poste d’ambassadeur en Yougoslavie, en France, en 1965, et en Union Soviétique, en 1970. En 1977, il a occupé les fonctions de ministre de l’Information et de la Culture, avant d’être à nouveau nommé ambassadeur aux Etats-Unis, en 1979, en Grande-Bretagne, en 1982. Il a été l’un des principaux négociateurs qui ont obtenu la libération des 52 otages de l’ambassade américaine à Téhéran (Iran) en 1981. En avril 1992, il a été désigné président du Conseil consultatif national, puis en juillet de la même année comme 5e membre du Haut Comité d’Etat (HCE).

En février 1993, il a été nommé ministre des Affaires étrangères, puis chef du Gouvernement en août 1993, jusqu’à avril 1994. En 1995, Rédha Malek a été élu président du Parti Alliance nationale républicaine (ANR). Rédha Malek est l’auteur de nombreux ouvrages dont Tradition et révolution, Le véritable enjeu, l’enjeu de la modernité en Algérie et dans l’islam, l’Algérie à Evian et Histoire des négociations secrètes (1956/1962). (APS)

M. Abdelkader Bensalah :

« Un homme d’exception »



Le Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a déclaré que le défunt Réda Malek, était un «homme d’exception» qui «a laissé à jamais le souvenir d’une personnalité nationale jalouse de sa patrie». Dans un message de condoléances adressé à la famille de Redha Malek, M. Bensalah a écrit que «le défunt s’est abreuvé, dès son jeune âge, aux sources du Mouvement nationalistes s’imprégnant des pionniers et portant à l’image des grands hommes de sa génération le flambeau de notre guerre de Libération». «S’engageant dès les premières heures dans la Révolution nationale, il a voué sa vie à la concrétisation des objectifs du 1er Novembre», a souligné M. Bensalah rappelant que Redha Malek «a été membre du Comité d’administration de l’Union générale des étudiants musulmans d’Algérie (UGEMA), Directeur de l’hebdomadaire El Moudjahid —organe du Front de libération nationale (FLN)—, l’un des rédacteurs de la Charte de Tripoli et le porte parole de la délégation algérienne lors des négociations d’Evian». «Le défunt n’a ménagé aucun effort pour être au service de l’Algérie en tant qu’ambassadeur, ministre et chef de Gouvernement dans les conjonctures les plus sensibles qu’a connu le pays laissant à jamais le souvenir d’une personnalité nationale jalouse de sa patrie», a ajouté le président du Conseil de la nation. M. Bensalah a conclu son message en adressant ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et en lui exprimant sa profonde sympathie en cette douloureuse circonstance, priant Dieu Le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis.

M. Zahir Ihaddaden :

« L’Algérie a perdu un homme de pensée »

J’ai appris la nouvelle du décès de mon ami Réda Malek avec beaucoup de tristesse. Comme je suis malade, je ne peux assister à son enterrement et je le regrette amèrement. Aussi, je présente mes condoléances les plus attristées à sa femme, à ses enfants, à son frère Hachem, à toute sa famille et à tout le peuple algérien qui vient de perdre un grand homme, un homme sage, un intellectuel, un homme de pensée qui a servi son pays avec abnégation. J’ai fait tout un parcours avec lui. D’abord, en tant qu’étudiant à la cité universitaire de Ben Aknoun et un peu plus tard, au sein d’El Moudjahid où, avec Frantz Fanon, il a essayé de théoriser la Révolution. Pour lui la Révolution, ce ne sont pas uniquement des actes de sabotage, des morts et des blessés, mais des idées. Il a essayé d’exprimer la Révolution par les idées, par la théorie qui pourront servir les autres pays du monde. Il a fait un grand travail théorique dans ce domaine. Que Dieu ait son âme.