Rencontre nationale des cadres des Travaux Publics : Rationalisation et Transparence

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, a exhorté, hier, les responsables de son secteur à respecter les délais de réalisation des différents projets du secteur, tout en respectant la démarche de rationalisation et de bonne gouvernance initiée par le gouvernement dans son nouveau plan d’action.

S’adressant aux cadres du secteur des 48 wilayas, M. Zaâlane invite d’entrée ces derniers à faire valoir la transparence, ainsi qu’un comportement de commis d’État responsables et soucieux des normes d’intégrité, lors de l’élaboration et de la signature des différents contrats de marchés publics. «Il est indispensable aujourd’hui d’assurer une transparence et une simplification des procédures, mais aussi et surtout l’égalité de toutes les entreprises face à l’offre publique», a-t-il dit.

D’ailleurs, le ministre a fait savoir que depuis sa nomination à la tête du ministère, il cherche à trouver des solutions aux différents problèmes que connaît son secteur, ainsi qu’à fournir des conseils et des instructions aux fonctionnaires, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement, avec un grand esprit d’initiative.

Il affirme qu’une réglementation des marchés publics aux standards internationaux se doit d’être accompagnée d’un dispositif de contrôle performant.

Dans son allocution, le ministre a tenu à indiquer que le secteur des Travaux publics est par excellence porteur de croissance économique, créateur d’emploi, et permet, en même temps, une redynamisation des autres secteurs économiques. «Il constitue de ce fait une base incontournable pour le développement de l’investissement national et étranger», a-t-il affirmé.

Faisant l’état des lieux, le minsitre a indiqué que les projets réalisés dans ce domaine ont permis à l’Algérie de disposer de 126.000 kilomètres de routes, 1.200 kilomètres d’autouroutes, 48 ports, 36 aéroports et plus de 4.000 kilomètres de voies ferrées, dont 560 km en double lignes, 13 kilomètres de ligne de métro d’Alger, 4 lignes de tramway et 10 téléfériques.

Le ministre a appelé les cadres à poursuivre les efforts pour consacrer le programme actuel qui est centré sur la réalisation d’environ 4.000 kilomètres de routes et 750 kilomètres d’autoroutes reliant les ports et les grandes villes, ainsi que la poursuite du programme de désenclavement des villes du Sud et des citoyens de cette région, et la réalisation rapide des gares routières qui sont au nombre de 64 à travers le pays.

S’agissant des lignes ferroviaires, le ministre a indiqué qu’actuellement, 2.890 kilomètres sont en cours de réalisation, ajoutant que le ministère poursuit son programme d’acquisition et de réhabilitation de son parc de trains. Un programme qui s’étalera, selon lui, jusqu’à 2019. Concernant le volet transport maritime, le ministre a annoncé l’acquisition prochaine de 5 navires cargos de marchandises.

«Les transports maritimes avaient acquis, lors des trois dernières années, 7 nouveaux navires cargos, en attendant la réception prochaine de cinq autres et d’un ferry, pour le transport des voyageurs, qui viendront renforcer la flotte nationale et relancer le transport maritime en faveur du développement économique», a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le gouvernement était déterminé à réaliser le port du Centre à Cherchell, au regard des avantages économiques et de opportunités de développement qu’il offrira. Concernant le nouvel aéroport d’Alger, M. Zaâlane a indiqué que l’inauguration était prévue fin 2018, et ce après la phase d’essais qui s’étalera sur trois mois environ.

Par ailleurs, M. Zaâlane a fait savoir que quelque 52 mises en demeure ont été adressées aux différentes entreprises privées activant dans le secteur des travaux publics.

Abdelghani Zaâlane a révélé qu’il n’y a pas que le groupe ETRHB Haddad qui est concerné par les mises en demeure, portant achèvement des projets, mais figurent aussi d’autres entreprises.

«Ces 52 mises en demeure n’ont pas été toutes adressées au groupe appartenant au président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad, mais ont concerné plusieurs entreprises activant dans les travaux publics», a-t-il tenu à préciser.

Sarah A. Benali Cherif