Projet de la Grande mosquée d’Alger : réception partielle avant fin 2017

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a annoncé, hier à Alger, des moyens matériels et humains supplémentaires pour le projet de la grande Mosquée d’Alger, en vue de sa réception partielle avant fin 2017. «Il a été convenu, avec la Société chinoise de réalisation, China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), de renforcer le chantier en moyens humains et en approvisionnements, et toutes les autorisations nécessaires seront données à cet effet pour tenir les délais fixés», a indiqué M. Cherfa à l’APS, lors d’une visite de travail et d’inspection au chantier de la grande Mosquée d’Alger. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi du projet, notamment après celle effectuée mi-juillet par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, et au cours de laquelle il a insisté sur la réception partielle, d’ici la fin de l’année, notamment la salle de prière, du minaret, l’esplanade et les façades. «Bien que nous constations un retard dans le respect des engagements par l’entreprise de réalisation, nous restons toujours dans la possibilité de livrer le projet au cours de l’année», a déclaré M. Cherfa, ajoutant que les «excuses avancées par l’entreprise de réalisation en matière d’étude ne sont plus d’actualité». Le ministre a recommandé aux parties chargées de la réalisation de ce projet, notamment le bureau d’études et le maître d’œuvre, d’intensifier la coordination, en particulier après l’installation du nouveau directeur général de l’Agence nationale de réalisation de la grande Mosquée d’Alger.



Lancement d’ici septembre du projet de deux passerelles reliant la Mosquée au port de plaisance de la Méditerranée



Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé le lancement, en septembre prochain, des travaux de réalisation de deux grandes passerelles panoramiques reliant la grande mosquée au port de plaisance de la Méditerranée, confiés au groupe public «COSIDER», une fois parachevées les procédures du marché et l’approbation du gouvernement. L’entreprise de réalisation devra veiller à ce que les deux passerelles, qui s’étendront jusqu’à la Sablette et au centre commercial limitrophe, soient en harmonie avec l’architecture de la Mosquée, a-t-il fait savoir, ajoutant que «les deux passerelles seront un itinéraire de promenade». Concernant la mosquée Ketchaoua, le ministre a indiqué que la restauration était en phase finale et que tous les travaux intérieurs sont pratiquement achevés, avant d’ajouter qu’il s’agit actuellement des dernières retouches (pose de tapis, lustres et équipements sonores). Cependant, la réception reste tributaire des travaux d’aménagement extérieur, notamment les trottoirs et l’éclairage, outre le parachèvement en cours du deuxième minaret. «Nous souhaitons accomplir la prière de l’Aïd-el-Adha dans cette mosquée qui sera prête avant fin septembre», a déclaré M. Cherfa, se félicitant de la qualité de la restauration et se disant certain qu’elle sera appréciée des citoyens. Pour rappel, les travaux de restauration et de réhabilitation sont pris en charge à titre gracieux par l’Agence turque de coordination et de coopération «TIKA» depuis 2014. M. Cherfa a déclaré que la coopération algéro-turque dans ce domaine s’étalera à d’autres monuments historiques et culturels, remerciant, par la même occasion, le gouvernement turc pour l’intérêt porté à ce projet, ainsi que les ministères de la Culture, et des Affaires religieuses, pour leur accompagnement en terme technique. (APS)