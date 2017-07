Réunion tripartite : Dialogue franc

Le communiqué émanant des services du Premier ministre évoque un simple «échange de concertation» consacré «à l’examen des points à l’ordre du jour à soumettre à la réunion tripartite, ainsi que la fixation de la date et du lieu de la tenue de cette rencontre, dont l’organisation est prévue prochainement».

L’entrevue prévue aujourd’hui entre le Premier ministre et les signataires du Pacte économique de croissance se limitera, par conséquent, à une simple séance de passage en revue des préoccupations des acteurs économiques et des attentes des partenaires socioéconomiques du gouvernement, dans le sillage du nouveau modèle de croissance. Aussi, il faut rappeler que cette rencontre intervient dans un contexte de malentendus entre le Premier ministre et le patronat pour des raisons évidentes, mais aussi dans une conjoncture de crise économique, qu’il va falloir gérer en concertation avec les acteurs du pacte. Il y a lieu de retenir à ce titre que six organisations patronales (FCE, CNPA, CIPA, CAP, UNI, CGP-BTPH, AGEA) avaient réagi conséquemment à ces tensions, à travers un communiqué appelant «à l’arbitrage du président de la République» et à la «consécration de la culture du dialogue social entre le gouvernement et ses partenaires socioéconomiques», lequel dialogue «peut assurer et assurera encore et pour toujours, en Algérie, la paix et la stabilité sociale». M. Abdelmadjid Tebboune qui, dès sa nomination au poste de Premier ministre, avait annoncé sa disponibilité au dialogue avec toutes les parties, et à tous les niveaux, avait précisé, par la même occasion que le gouvernement «ne sera jamais confronté aux hommes d’affaires, car les limites existant entre le pouvoir et l’argent sont claires», soulignant au passage que «nous allons veiller à la séparation entre le pouvoir de l’argent et le pouvoir politique». De ce fait, le conclave d’aujourd’hui serait déployé pour lever ces malentendus et pour assainir le climat entre les deux parties. Une option confirmée par le président de la Confédération nationale du patronat algérien (CIPA), qui parle de nécessité de «sortir des malentendus et de cette atmosphère», car «quelque part, il y a malentendu et il faut dépasser cette situation ». M. Nait Abdelaziz indique également qu’il s’agit d’une rencontre de «prise de contact, qui s’inscrit dans le cadre de l’action du Premier ministre», qui consiste à entamer « un dialogue national» avec l’ensemble des acteurs. Aussi, «compte tenu de la crise et en tant que partenaires du gouvernement, il va falloir discuter, nous avons des propositions et des attentes, et nous devons attirer l’attention de ce denier quand il le faut». La Confédération des industriels et producteurs algériens préfère, pour sa part, axer son intervention sur le dossier de l’investissement. Le président de la CIPA nous a fait part d’un bilan des investissements lancés par son organisation dans le cadre de la «caravane investisseurs sud», lancée en mai 2013, dans le cadre des orientations du chef de l’État et du plan du gouvernement portant sur le développement du Grand Sud et des Hauts-Plateaux. Selon M. Abdelaziz Mehenni, près de 65% des projets sont en cours de réalisation, le reste, soit 35%, étant différé pour raison de «bureaucratie» et autres contraintes administratives. Et c’est justement ces blocages qui seront soulevés au Premier ministre aujourd’hui, fera savoir notre interlocuteur. Le président de la CIPA, en ce qui le concerne, entend porter dans son agenda les doléances des opérateurs économiques et les difficultés qui entravent leur action sur le terrain. M. Mehenni saisira cette opportunité pour rappeler les engagements ayant soldé la rencontre walis-partenaires sociaux tenue début novembre 2016, et notamment les orientations du Président de la République contenues dans la lettre adressée aux travailleurs et au patronat algérien à l’occasion du 1er Mai. Une missive qui appelle ce dernier à «se mobiliser pour accroître l’investissement dans tous les secteurs et à le déployer à travers tout le territoire national». Le premier magistrat du pays a réaffirmé à cette occasion que l’Etat était «déterminé à accompagner la promotion de l’investissement national et en partenariat». La CIPA, qui a exprimé son adhésion et son soutien au programme du gouvernement, tient à exprimer les «inquiétudes des promoteurs potentiels suite à l’annonce du gel des affectations agricoles». Aussi, la CIPA déplore «l’absence de répondant de quelques représentants et élus locaux qui se sont refusés à accorder une suite à ces initiatives» d’où «le retard considérable dans les réalisations essentiellement imputable «aux institutions publiques». Par conséquent, M. Abdelaziz Mehenni compte plaider auprès du Premier ministre, «la nécessité de lever les obstacles liés à la bureaucratie», de même qu’il entend solliciter son intervention en vue de faciliter les canaux de communication avec les autorités locales. La problématique de l’amélioration des instruments de la gouvernance des affaires publiques constitue, en fait, un défi majeur pour le gouvernement, la bureaucratie et les dysfonctionnements qui figent notre administration étant à l’origine du blocage de l’initiative locale, d’où cette nécessité d’agir en identifiant et en qualifiant les instruments de la gestion économique, à savoir, les collectivités locales.

D. Akila