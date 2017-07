Annaba : 40 laboratoires de recherche bientôt opérationnels

Pas moins de 40 laboratoires de recherche scientifique seront installés, c’est ce qu’a indiqué à la presse, le recteur de l’université Badji-Mokhtar d’Annaba, le docteur, Amar Haiahem. Ces projets font partie de 45 laboratoires de recherche scientifique, dont 25 relevant des départements des sciences expérimentales et sciences fondamentales sur le site de Sidi Amar, et 15 autres destinés aux sciences sociales et humaines, au pôle universitaire d’El-Bouni. Ces laboratoires seront opérationnels à partir de la rentrée universitaire 2017/2018, a-t-il souligné, précisant que les professeurs chercheurs seront également installés durant la même période. De standard international, ces laboratoires constituent un véritable acquis pour la recherche scientifique. Il est par ailleurs important de préciser que dans l’avenir, l’État ne financera pas les projets de recherche, «il faudra voir avec les entreprises économiques ou le secteur privé», a-t-il conclu. B. G.