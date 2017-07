formation et recherche : développer les performances de l’université

M. Tahar Hadjar a affirmé l’importance de développer les performances de l’université afin de lui permettre d’accomplir pleinement ses missions en matière de formation et de recherche. Il a indiqué que cette rencontre visait à «former les ressources humaines dans différentes spécialités, de façon à répondre aux besoins du développement socioéconomique du pays, outre l’ouverture sur les espaces régional et international». L’opération d’inscription des nouveaux lauréats du baccalauréat «sera marquée, en parachèvement du processus de réformes engagé depuis deux ans, par l’introduction de nouvelles mesures de qualité visant à remédier aux insuffisances relevées dans le passé», a-t-il précisé.

A cet effet, M. Hadjar a précisé qu’en vertu du décret ministériel y afférent, le nombre des choix a été réduit de 6 à 4, «à condition que l’un d’eux inclut un domaine de formation agréé au sein du système LMD». Le secteur «a procédé à la réorganisation du calendrier des réinscriptions, de manière à permettre à l’étudiant de prendre le temps nécessaire pour choisir la spécialité qu’il souhaite, tout en lui accordant la possibilité de revoir ses choix avant l’inscription définitive».

Par ailleurs, le ministre s’est félicité du progrès réalisé cette année en matière de dépôt, de traitement et d’annonce des résultats des demandes d’hébergement, qui se déroulera exclusivement à travers une plateforme numérique mise en place à cet effet, ce qui est à même d’ «éviter à l’étudiant de se déplacer à la cité universitaire».

En prévision de l’important flux des étudiants, le ministre a indiqué que «leur nombre global devra dépasser 1,6 million d’étudiants, tandis que le secteur devra réceptionner 80.000 nouvelles places pédagogiques et 49.000 lits, révisant ainsi à la hausse les capacités de réseau universitaire, à plus de 1,4 million de places et 700.000 lits». Dans le cadre de l’approfondissement des réformes, le ministre a rappelé que lors de la prochaine rentrée universitaire «les offres de formation à caractère professionnelle seront renforcées, en coordination avec les partenaires socioéconomiques, à travers l’ouverture de 15 nouvelles offres de formations dans les spécialités de l’électronique, de l’engineering mécanique et autres».

Concernant la formation des formateurs, M. Hadjar a annoncé «le renforcement de la formation en Doctorat, à travers l’ouverture de près de 5.000 postes dans différentes spécialités», soulignant qu’au début du mois d’août prochain, une rencontre sera organisée à Bejaia, encadrée par des enseignants universitaires algériens et de compétences nationales établies à étranger, avec la participation de 300 doctorants».

En matière de renforcement de la formation résidentielle dans les filières de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire, le ministre a indiqué que «plus de 3.000 postes de formation seront ouverts repartis sur les différentes spécialités de ces filières», soulignant au sujet des capacités d’encadrement pédagogique, que «2.836 postes budgétaires vacants seront affectés dans le cadre du recrutement externe des maîtres assistants pour l’exercice 2017».

La conférence nationale de réforme des œuvres universitaires se tiendra avant la fin de l’année en cours et verra la participation des composantes de la famille universitaire et de représentants des départements ministériels concernés afin de cristalliser «une vision de réforme complémentaire pour la révision du mode du système des œuvres universitaires», a soutenu le ministre. (APS)