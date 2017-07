Nouveaux bacheliers : Début des inscriptions universitaires mardi

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a annoncé hier que les inscriptions des nouveaux bacheliers débuteront le 1er août, alors que la rentrée universitaire est prévue le 17 septembre 2017.

Le ministre, qui a animé une conférence en marge de l’ouverture des travaux de la conférence nationale des universités, a indiqué que les préinscriptions des nouveaux lauréats du Bac se dérouleront durant la période allant du 1er au 3 août 2017 et la confirmation des choix se déroulera les 4 et 5 août. Le ministre a rappelé que cette opération coïncidera avec l’organisation des journées portes ouvertes sur les établissements universitaires, qui a débuté le 26 juillet dernier et qui se poursuivra jusqu’au 5 août 2017.

M. Hadjar a précisé dans le même ordre d’idée que le traitement des choix se fera durant la période allant du 6 au 11 août et l’annonce des résultats des orientations se fera le 11 août dans la soirée. Les nouveaux bacheliers qui seront orientés vers des écoles supérieures et certaines spécialités seront convoqués entre le 12 et le 13 août pour passer l’épreuve écrite ou le test oral, a également fait savoir le ministre, qui a précisé que l’ouverture de la plateforme numérique consacrée aux recours est prévue du 7 au 9 septembre, alors que les inscriptions finales se dérouleront du 10 au 14 septembre prochain.

Pour compléter leurs inscriptions, le ministre a fait savoir que les nouveaux bacheliers pourront s’inscrire dans les cités universitaires à partir du 16 août pour la réservation de leurs chambres et le dépôt du dossier administratif nécessaire pour bénéficier de la prime universitaire.

Cette opération se déroulera pour la première fois via la voie électronique, fera savoir le conférencier. Concernant les préinscriptions, il est utile de rappeler que le ministère a prévu de nouvelles dispositions pour cette année. En effet, il est demandé au nouveau bachelier de n’exprimer que quatre vœux au lieu de six, comme c’était le cas l’année dernière. Outre cette nouveauté, le nouveau bachelier a le droit, dans le cas où aucun vœu n’a été retenu, de remplir une deuxième fiche de quatre vœux. Par ailleurs, et si jamais aucun vœu n’a été retenu, le nouveau bachelier pourra introduire un recours auprès de l’administration. «L’étude de ce recours sera faite dans un délai record», s’est engagé M. Tahar Hadjar.

Pour rappel, l’orientation des nouveaux bacheliers se fait sur deux critères, à savoir la moyenne générale obtenue au Bac et les notes obtenues dans les matières.

Il est utile de rappeler, par ailleurs, que le choix des nouveaux bacheliers porte davantage ces dernières années sur certaines filières, à savoir la médecine, la pharmacie et l’informatique pour les scientifiques, et les langues étrangères pour les littéraires. Bien entendu, les nouveaux bacheliers privilégient ces spécialités, parce qu’elles sont demandées et prisées sur le marché de l’emploi. Notons enfin que la rentrée universitaire 2017-2018 est prévue pour le 17 septembre pour les nouveaux bacheliers et le 6 septembre pour les anciens étudiants.

Le nombre des nouveaux bacheliers est de 340.000, soit 56, 07% de réussite au Bac.

A une question relative aux universités privées, M. Hadjar a souligné que 30 personnes ont retiré le cahier des charges dont 6 ont présenté leur offre à ce propos. Selon le ministre, 3 offres parmi les 6 peuvent avoir l’agrément, mais « sous réserves ».

Il soulignera que la capacité d’accueil des trois universités ne dépasse pas 1.000 places pédagogiques, alors que le nombre d’étudiants à travers le territoire national a atteint 1,5 million.

Salima Ettouahria