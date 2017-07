MDN : Quatre bombes artisanales détruites à Tipasa

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de fouille menée à Tipaza (1e RM) un détachement de l’Armée nationale populaire) a découvert et détruit, le 28 juillet 2017, quatre bombes de confection artisanale et des outils de détonation», précise la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, «a saisi à In Guezzam (6e RM), un véhicule tout-terrain chargé de quintaux de denrées alimentaires». En outre, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté 10 immigrants clandestins de différents nationalités à Ouargla (4e RM).