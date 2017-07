Responsabilité

Cette rencontre de concertation témoigne de l’intérêt qu’accorde le gouvernement au dialogue et traduit sa volonté d’assurer son ancrage irréversible dans le mode de gouvernance. Un dialogue serein, expurgé de toute mise en scène politicienne et médiatique, pour exiger la lumière sur certains dossiers qui méritent d’être intégrés dans l’ordre du jour de la prochaine tripartite, prévue à la rentrée sociale prochaine. Tout en préservant les acquis, gouvernement, patronat et syndicat devraient chercher ensemble à corriger, redresser, améliorer ou renforcer ce qui doit l’être, dans un esprit ouvert et constructif. Une rencontre de concertation que d’aucuns qualifient de moment crucial, qui illustre la volonté de partage afin que les décisions reflètent réellement les intérêts de notre pays. C’est donc dire que le dialogue, la concertation et l’inclusion sont au cœur de la démarche gouvernementale. A cet égard, le gouvernement actuel s’inscrit dans la tradition du dialogue, qui a toujours permis de trouver les ressorts pour construire des convergences fortes autour du Pacte économique et social sur la base de la confiance mutuelle. Au-delà des différences et des divergences, le contexte de crise actuel, avec son lot de problèmes —corruption, désarroi dans le monde du travail, dilapidation des ressources publiques, tâtonnement, amateurisme et la non-prise en compte des préoccupations des citoyens— impose de trouver des terrains d’entente et de meilleures conditions à la relance de l’économie nationale sur des bases solides, dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau modèle de croissance. Ce dernier ayant pour objectif final une diversification accrue et rapide de l’économie. C’est dans cette veine, et fort de cette conviction, que le gouvernement s’engage avec tous les acteurs économiques et les travailleurs à renforcer l’appareil productif national, en associant le secteur privé pour construire ensemble de solides bases économiques qui vont renforcer l’implication des entreprises dans le développement économique et dans la création d’emplois pour résorber le chômage des jeunes. A cela viennent s’ajouter la matérialisation des réformes concernant le commerce, la décentralisation, l’investissement, la réforme foncière, la réforme de l’Administration, la réforme bancaire, la promotion de la transparence dans la gestion et l’exploitation des ressources. Il s’agit aussi —et ceci est inscrit en lettres capitales dans le Plan d’action du gouvernement— de permettre aux entreprises algériennes de s’insérer dans un environnement économique mondial de plus en plus concurrentiel. Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa disponibilité aux acteurs économiques à entreprendre, avec eux, les réformes nécessaires pour passer à un secteur productif moderne et favoriser l’insertion souveraine de notre pays dans l’économie globale, conformément à la Constitution de 2016, qui évoque les grandes orientations dans tous les domaines de la vie de la nation.

Farid Bouyahia