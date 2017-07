Regard : Repêchés par les jobs d’été

L’été, c’est sans doute, une occase, à laquelle on s’accroche, pour se faire un peu d’argent ou encore oser des petites folies. La notion de gagner son pain, à la sueur de son front, tente, à vrai dire, beaucoup de jeunes, en cette saison estivale, très favorable, pas seulement à «vivre» une expérience nouvelle, unique même, en son genre, mais qui permet de surcroît, à des filles et à des garçons, à la fleur de l’âge, affiliés, pourtant, à des établissements scolaires, de voler de leurs propres ailes. Point de vacances ni de détente, en cette période de chaleur, dédiée au «BOULOT», avant tout. Les sorties, les loisirs, la paresse et la grasse matinée, sont à écarter, à bannir absolument. Les choses sérieuses commencent, et il est temps de retrousser les manches. Ils sont nombreux, en effet, à se lancer dans des métiers de l’été, très souvent, incompatibles avec leur profil, encore moins, leurs attentes et aspirations. Il n’est pas question de rechigner ou de faire la fine bouche, l’essentiel étant d’avoir son « petit » pactole. En fait, les boulots de l’été séduisent, à coup sûr, des chômeurs et des étudiants qui deviennent tantôt plongeurs et serveurs dans des restaurants, tantôt moniteurs dans centres de vacances ou tout simplement vendeurs de bouteilles d’eau minérale dans des stations de bus ou dans la rue. Ces derniers qui découvrent, pour la première fois, pour certains, le monde du travail, sont très souvent mal payés et surtout sur exploités par des employeurs grincheux et insupportables qui n’hésitent pas à malmener leur dignité. Les emplois saisonniers reviennent, chaque année, pour «sauver» des jeunes de l’oisiveté, mais également de cette «dèche», difficile à porter, sans faire des concessions et fermer les yeux sur des choses essentielles, voire vitales. Aujourd’hui, être diplômé d’un institut d’enseignement supérieur ou d’une école renommée, n’est plus un obstacle pour tenter l’expérience des jobs de l’été, devenus, devenus carrément un phénomène social, de plus en plus en vogue. Qui a dit que l’été était seulement pour se reposer ?

Samia D.