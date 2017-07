Intoxications alimentaires, accidents de la route et noyades : Les drames de L’été

Avec l'arrivée des grosses chaleurs, le risque d'intoxications, de noyades et des accidents de la route refait son apparition. En dépit de toutes les campagnes de sensibilisation effectuées durant l'année, l'inconscience, l'engouement et la négligence des estivants mènent souvent à des drames.

L’association de protection des consommateurs d'Alger, El-Aman, a organisé, ce week-end, des journées Portes ouvertes à l’esplanade du centre commercial Ardis, sur ces dangers, en donnant le coup d’envoi de la campagne estivale de sensibilisation contre ces fléaux qui reviennent chaque année pour gâcher les vacances des estivants.

Tout en concentrant son activité durant la période estivale sur ces trois thèmes en raison des nombreux décès qu'ils engendrent, le président de l’association, M. Hassan Menouar, a appelé le consommateur à faire montre de «vigilance», lors de l’acquisition des produits alimentaires en général, et des produits alimentaires périssables en particulier.

Selon le conférencier, l'intoxication alimentaire, qui est une affection très courante, n'est habituellement pas d'une grande gravité, mais certaines peuvent avoir des conséquences sérieuses, et même mortelles. «L’année précédente, 6.004 personnes ont été victimes d’intoxications alimentaires, dont deux décès, un chiffre dérisoire», soutient-il. Et d’ajouter : «Le nombre déclaré des intoxiqués en Algérie est à multiplier par 10 à 15 fois en réalité. Selon un expert britannique qui a visité l’Algérie récemment, la Grande-Bretagne enregistre 400.000 cas par an. En Algérie, on ne compte que les cas admis ou qui passent par les structures de santé, alors que les simples désagréments ne sont pas comptabilisés.»

M. Menouar a expliqué que «notre mode de consommation a changé, on est passé de morceau de viande à la viande hachée pendant nos fêtes, ce qui favorise la multiplication des bactéries et des intoxications collectives qui peuvent être mortelles.» Il a, dans ce sens, estimé que «le consommateur doit se défendre lui-même, on ne doit pas compter que sur les pouvoirs publics… car il y a des contrôleurs qui passent par les commerces, mais il n’existe pas un contrôle efficace, car on ne prend pas le temps de vérifier d’une manière profonde la marchandise», a-t-il indiqué. Et de poursuivre : «Avant d’acheter, on doit vérifier l’authenticité, la composition et la durée de vie du produit acheté. Le plus important et d’apprendre à dénoncer tout en ayant cette culture de se plaindre auprès des inspecteurs du commerce.»

«Un guichet du consommateur est installé sur le lieu de cette manifestation, pour recevoir et orienter les consommateurs plaignants et traiter leurs plaintes», précise M. Menouar, qui est aussi le vice-président de la Fédération algérienne des consommateurs.

Selon lui, de nombreuses plaintes sont reçues pour ce qui concerne, notamment le marché des véhicules, tels les problèmes de livraison, de garantie et de service après-vente.



Des risques mortels



Des plaintes sont aussi reçues pour des activités diverses, comme celles des camions-dépanneurs, des laboratoires d’analyses médicales, du commerce, de l’électroménager et des cosmétiques.

Sur la base de ces plaintes, un bilan mensuel est transmis, entre autres, aux ministères, respectivement, du Commerce, des Transports et des Travaux publics, et de l’Agriculture, pour qu'ils prennent connaissance de ces problèmes, relève M. Menouar. Le conférencier déplore aussi le nombre important de victimes issues d'accidents de la route et de noyades, en cette période de l’année.

Il faut dire que les causes des accidents de la route changent pendant l'été. Une typologie des accidents graves survenus durant les mois de juillet et d’août démontre que les automobilistes modifient leur comportement durant cette période, souvent dans le sens d'un relâchement. Le nombre des accidents de la route connaît un important bond quantitatif pendant l’été comparativement aux autres mois de l’année. Cela représente un taux situé entre 12 et 15 %. Pour ce qui est des noyades, le conférencier a indiqué qu’en cette saison, le nombre a augmenté. Selon le bilan de la Protection civile, on compte 49 cas de décès par noyade dans des plans d'eau (barrages, retenues collinaires et autres) durant la période allant du 1er juin au 23 juillet de l'année en cours.

En somme, devant ce volume important de risques mortels qui guettent les estivants, la plus grande vigilance et plus de civisme sont à observer. Il est toutefois utile de signaler que les enfants et les adolescents sont la catégorie la plus touchée de la population par ces dangers qui collent inlassablement à cette période.

Il y a lieu de noter que l’objectif visé par l’Association est d’appeler chaque citoyen à la prudence sur la route et sur la plage, et d’orienter le consommateur à bien choisir, à utiliser ses aliments et de veillez à la propreté de son intérieur et extérieur en cette période de l’année. C’est pour cette raison que M. Menouar a annoncé que cette campagne de sensibilisation et de prévention se poursuivra tout au long de l’été, à la place El-Kittani à Bab El-Oued, à la place El-Amir-Abdelkader et au niveau de certaines plages du littoral.

Wassila Benhamed