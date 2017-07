Le Coin du copiste : Un certain regard…

La programmation du Fiofa s’améliore à chacune de ses éditions et apporte chaque année son lot de découvertes cinématographiques et de surprises qui peuvent laisser le public oranais, à défaut de s’en laver les yeux en fixant le grand écran des salles obscures, pantois devant la projection de certaines fictions nationales ou arabes controversées ou réussies et surtout inédites. Pour 2017, les organisateurs semblent avoir eu un regard critique en choisissant des thématiques profondes qui questionnent le passé récent pour mieux saisir l’instant présent. Les cinéphiles avertis en ont en tout cas pour leur compte avec une judicieuse sélection de longs métrages qui ont participé à des compétitions internationales et même reçu des distinctions, pendant que d’autres films projetés pour la première fois dans la capitale de l’Ouest ont été censurés dans plusieurs pays arabes pour leur caractère controversé. Le festival a programmé en ouverture de la compétition officielle, le film En attendant les hirondelles en avant-première. Il faut savoir que cette œuvre a été sélectionnée au dernier Festival de Cannes dans la catégorie

« Un certain regard », ce qui confère une certaine aura de succès, même si la fiction, qui se présente comme une fable sur l’Algérie contemporaine, aura suscité chez le public beaucoup d’interrogations, d’intérêt et de curiosité. Le film, construit sous la forme de plusieurs histoires qui s’emboîtent les unes dans les autres, est un regard rétrospectif qui analyse avec finesse et intelligence les retombées sur une société durement éprouvée par le terrorisme de la décennie noire sur notre société : « Ce film est narré avec finesse. Moussaoui nous interroge sur notre société à travers son passé, son présent et éventuellement son futur. Ses personnages représentent des gens lambda, qui vivent des situations de notre quotidien, mais qui résument la pensée et les mœurs d’aujourd’hui. Le premier conte revient sur le personnage de Mourad (Mohamed Djouhri), un cinquantenaire remarié avec une femme plus jeune, campée par la comédienne Aure Atika. En rentrant du domicile de son ex-femme, sa voiture le lâche en pleine nuit devant un chantier en construction, et là, il se retrouve “spectateur” d’une agression sur un jeune. Pétrifié, il décide de se cacher au lieu de prévenir les flics. Une lâcheté qui ronge l’esprit de cet entrepreneur habitué au luxe et au confort. » «Cette trame démontre l’état d’esprit de ces gens-là, les “bourges” qui se contentent de vivre pleinement leur vie sans se soucier de l’autre », commente un confrère du journal Liberté et de conclure : « En attendant les hirondelles est une œuvre poétique où se mêle la musique : de l’opéra, du Bach, et du raïna raï. Une note musicale qui procure une lueur d’espoir et de magie dans ce drame. Le film se regarde comme trois œuvres différentes détachées, mais reliées d’une manière évidente : la lâcheté, la peur d’affronter son passé et s’en détacher. Une Algérie qui n’arrive pas à prendre son courage à deux mains pour vaincre les déchéances, et bâtir un nouvel avenir. En attendant le printemps, peut-être que les jours seront meilleurs… »

L. Graba