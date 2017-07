Oran : Décès du chanteur populaire Houari AouinEt

Le chanteur populaire Houari Aouinet est décédé, vendredi soir à Oran à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris des milieux artistiques locaux. Né le 1er avril 1947 à Oran, le défunt s'est fait connaître dans les années 1990 par sa forte présence sur la scène artistique nationale en tant que chanteur et danseur à la fois, versé dans le genre "maghribi". Son style bien rythmé et entraînant ainsi que son look très particulier : une kéchabia, une chechia et une sacoche en bandoulière ont fait du défunt un artiste qui a marqué son époque et la scène artistique. En juin dernier, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et le directeur général de l'ONDA, Samy Bencheikh El-Hocine, se sont rendus au chevet de l'artiste à l'Hôpital de la sûreté nationale d'Oran. L'inhumation du défunt devait avoir lieu hier samedi à Oran, ont précisé des proches de l'artiste. (APS)

M. Azzedine Mihoubi : « Un artiste modeste, simple et aimé de tous »

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a rendu un hommage au défunt artiste Houari Aouinet, inhumé, hier après-midi, au cimetière Aïn Beïda (Oran), en insistant sur la modestie et la simplicité de l’homme. «Nous venons d’inhumer un artiste, aimé de tous» , a souligné le ministre, dans une déclaration à la presse, ajoutant que le défunt Aouinet s’est intéressé au patrimoine national et à la préservation de cet art populaire. «Il était l’un des rares artistes qui ont réussi dans ce genre artistique, un genre issu de la culture populaire. Il a réussi dans son style, et ses prestations ont gagné l’estime d’un large public. Il est devenu une icône dans son genre, d’un public d’ici et d’ailleurs», a souligné Azzedine Mihoubi, précisant que le défunt croyait fermement dans ce qu’il fait, d’où son large succès auprès du public. Pour le ministre, Houari Aouinet a toujours su garder son sourire avec son entourage, ses proches, ses voisins et ses amis, malgré le mal qui le rongeait, «ce qui démontre la grandeur de l’homme, sa générosité et les liens forts qui l’attachaient aux siens et à son public», a-t-il ajouté.