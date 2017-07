Cinéma et archives de la période coloniale : Appel à un partage plus équitable

Les discussions autour des archives de la période coloniale font toujours l’objet d’une vive préoccupation de la part des historiens, du ministère des Moudjahidines mais également des artistes et créateurs, à l’instar des cinéastes, pour qui, il est crucial de consulter et d’exploiter, lorsque cela est possible, des archives datant de cette époque pour les besoins du tournage d’un film.

Ainsi, en marge de la tenue ces jours-ci du Festival international d’Oran du film arabe, la problématique a été soulevée lors d’une conférence qui s’est déroulée vendredi dernier au sujet de la numérisation des films algériens. En effet, les participants à ce point de presse étaient nombreux à plaider pour un partage équitable de ces précieuses archives : « Cette rencontre, intitulée "Archives et numérisation des films: mémoire des films algériens dans les archives allemandes", a été organisée dans le cadre du programme des conférences du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA). Elle a été animée par l’universitaire et cinéaste algérien, Ahmed Bedjaoui, la directrice adjointe de l’Institut allemand du film et vidéo Arsenal et membre de la commission de sélection des films du Festival international de Berlin, Birgit Kohler, le responsable de programmation du Festival cinématographique de Berlin, Marcus Ruff, ainsi que la chercheuse jordanienne, Alaa Younès », indique une dépêche de l’APS. Les réalisateurs rencontrent souvent des difficultés pour l’écriture de leurs scénarios en l’absence de documents historiques souvent détenus dans d’autres pays et dont l’Algérie n’a pas encore connaissance. Or il importe qu’en Occident, on fasse savoir leur existence pour les faire partager à tous les Algériens désireux de faire connaître des pans entiers de la guerre de Libération nationale pour mieux considérer les faits dans leur contexte historique, et cela avec des images et autres photographies qui constituent les meilleures preuves, surtout quand il s’agit de créer une fiction cinématographique sur la base de ces références matérielles. C’est pour cette raison première que « les participants, pour la plupart des cinéastes, ont regretté le fait que les pays où ont été réalisées ces œuvres (films et documentaires de renommée mondiale) durant la période de colonisation ne pouvaient en profiter, car détenues dans les centres cinématographiques d’archives des pays colonisateurs. Il s’agit, selon l’auditoire, de films, documentaires, vidéos et photos relatant des faits et événements qui "se sont produits en Algérie, principalement, ainsi qu'en Afrique noire, et qui sont toujours gardés par la France, la Belgique, l’Espagne et le Portugal, sans aucun droit pour les populations et pays concernés», peut-on lire dans l’article. Par ailleurs, M. Bedjaoui a ainsi estimé que pour le cas de l’Algérie, il faudrait que des discussions soient menées avec les propriétaires des droits sur un partenariat ou d'une copropriété de ces œuvres filmées avant et pendant la guerre de Libération, car elles relatent des faits et événements particulièrement importants de l’histoire de l’Algérie. «Il faudrait discuter avec les Français qui détiennent la majorité de ces archives et aussi avec les Italiens et les Serbes, car ils sont en possession d'un grand nombre d’archives qu’ils ont eux-mêmes réalisées sur l’Algérie», a précisé le cinéaste algérien. Pour lui, «la location de ces archives coûte énormément cher. D’où l’importance de trouver une solution à ce problème». Après des discussions avec l’Institut national français de l’audiovisuel (INA), l'ENTV s’est vue attribuer 970 heures de programmes (films, documentaires, vidéos). Toutefois, ces programmes «ont soigneusement été filtrés», a-t-il déploré. Pour sa part, le cinéaste et critique, Said Benkhelifa, président du Festival du cinéma méditerranéen d’Annaba, a plaidé pour «un partage plus équitable de ces archives cinématographiques entre les détenteurs de droits exclusifs et les pays concernés». Il est inadmissible, a-t-il déclaré, qu’ «un film, qui relate une période douloureuse d’un peuple colonisé, soit présenté dans plusieurs festivals internationaux et gagne des prix, mais qu'il ne peut être vu dans le pays où les scènes réelles ont été filmées». La rencontre a été axée sur la présentation des activités de l’Institut allemand du film et vidéo "Arsenal", principalement en matière de numérisation d’archives cinématographiques. Quelque 16 films algériens se trouvent actuellement au niveau de cet institut et feront l’objet d’une numérisation, dont La Zerda, les chants de l’Oubli, d’Assia Djebbar, Barakat de Djamila Sahraoui, Boualem Zid elgoudam de Moussa Haddad, et La voie de Slim Riad.

L. G. et (APS)