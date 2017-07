Dans la lucarne : Une mésentente qui inquiète

La nouvelle saison n’a pas encore démarré et déjà on en tend, çà et là, des choses qui n’incitent pas à l’optimisme. D’abord, il y a le calendrier des championnats nationaux d’élite pour la nouvelle saison qui a été établi le 13 juillet dernier et qui pose déjà problème. Celui de la Ligue1 a été très critiqué par certains présidents de club du fait que quelques erreurs ont été commises comme par exemple un club ou deux reçoivent sept fois durant la phase aller et vice-versa pour la phase retour. Cette erreur, si l’on peut l’appeler, ainsi n’était pas du goût du premier responsable de la FAF qui, indirectement, a donné raison aux critiques apportées par ces présidents. C'est-à-dire que ce n’est pas normal qu’on puisse avantager un club au détriment des autres. Tous les clubs doivent être mis sur un pied d’égalité sans aucun favoritisme, si ce n’est la loi du terrain. Il est vrai que les réunions tenues par le responsable de la FAF avec les clubs visaient, d’une certaine façon, à rectifier le tir ou du moins atténuer les contre-coups d’un tel calendrier. D’autres questions restaient également en suspens comme ces litiges qui ont tendance à se généraliser entre clubs et leurs joueurs. Beaucoup de clubs, pour ne pas dire tous, ne sont pas à jour avec leurs joueurs. La situation s’est tellement détériorée qu’on a demandé de renforcer la CRL (commission de règlement des litiges) afin qu’elle puisse jouer son rôle comme il se doit. Car après la fin du championnat national, la cohorte de joueurs qui n’ont pas été payés ne cesse d’augmenter au point où elle menace directement la bonne santé financière (si l’on peut dire ainsi) de nos clubs. Ils ne payent tout simplement pas. Les salaires des derniers mois n’ont pas été payés, ils deviennent, par ricochet, la lettre de libération avec laquelle le joueur va monnayer son salaire avec un autre club preneur. D’où, la loi de l’omerta qui sévit chez nous actuellement. Le président de la FAF, Zetchi, a accordé un répit aux présidents de club pour ne pas être pris à la gorge par les joueurs libérés, surtout qu’ils sont nombreux au niveau de chaque club, en reportant la date du paiement. Outre cela, la mésentente, si l’on peut l’appeler ainsi, entre Zetchi et Kerbadj, n’est pas faite pour arranger les choses. Lors du dernier conclave entre Zetchi et les présidents de club, Kerbadj avait brillé par son absence. Il est vrai que la FAF n’a pu expliquer cette absence du fait qu’elle lui avait envoyé une invitation comme elle l’a confirmé sur son site. L’intéressé (Kerbadj) estime, de son côté, qu’il n’a rien reçu. Cette situation commence à inquiéter la « famille footballistique » nationale à quelques semaines du début du championnat national prévu les 25 et 26 août prochain. Selon certains, Kerbadj n’aurait pas aimé qu’on s’immisce un peu trop dans son travail. Il est vrai que Zetchi veut tout monopoliser afin de redonner une autre impulsion à notre football pour lui permettre de repartir sur de nouvelles bases. Toujours est-il, ce climat délétère n’est pas fait pour arranger les choses. On espère que d’ici là, la situation va revenir à la normale pour le bien de notre football.

Hamid Gharbi