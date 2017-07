Entretien, Farid Zemiti, entraîneur de l'USMB : « Blida doit se stabiliser »

Le nouveau coach blidéen, Farid Zemiti, nous parle dans cet entretien de sa nouvelle équipe et de ses ambitions cette saison.



Comment se passe votre arrivée à la tête de la barre technique de l'USMB ?

Tout se passe bien dans l'ensemble. Avec la reprise des entraînements. Tout le monde m'a mis à l'aise dès mon arrivée à Blida. C'est Krebaza qui m'a fait appel, avec l'aide d'un manager qui a tout fait pour concrétiser ma venue à Blida. Je tiens à les remercier tous les deux pour la confiance placée en moi. On a entamé l'entraînement dès samedi passé. On est un peu en retard en termes de préparation, mais cela ne m'inquiète pas vraiment. Cela du moment qu'on a établi un programme bien défini afin de préparer le groupe de la meilleure des manières.



Est-ce que tous les joueurs maintenus dans l'effectif sont présents à l'entraînement ?

Oui, dans une grande proportion, ils ont presque tous repris l'entraînement et cela nous réjouit au sein du staff technique. Il est important que l'on ne perde plus une seule seconde à présent. On doit absolument avancer dans la préparation.



Que pensez-vous du groupe que vous avez sous la main ?

Mon premier constat et ma première satisfaction sont la discipline et le bon état d'esprit qui anime les joueurs. Ils sont à notre écoute, ils travaillent dans une ambiance sereine et ils nous facilitent la tâche à l'entraînement.

On leur a expliqué la difficulté de cette période cruciale de la préparation et que pour répondre présent sur le terrain en championnat, il faut absolument se sacrifier durant la préparation d'intersaison. Le manager général du club, Abdennour Krebaza s'occupe du recrutement. Certains éléments sont déjà parmi nous, tel Mankoura par exemple, il y en aura quelques autres. Pour le moment donc tout se passe bien.



Qui vous épaule au sein du staff technique ?

Il y a Kamel Zane et l'entraîneur des gardiens de but, Fateh Toual, qui composent le staff avec moi. Chacun connaît ses prérogatives. On se connaît bien et on travaille en harmonie dans l'intérêt de l'équipe.



Y aura-t-il un stage à l'étranger pour l'USMB ?

Pour le moment, je ne le sais pas encore. La direction du club s'occupe de ces choses-là.



Quels sont les objectifs qui vous ont été assignés ?

Mettre en place une bonne équipe et réussir une bonne saison. Faire honneur à l'USMB et être à la hauteur de la confiance placée en nous par les dirigeants, en tant que staff et joueurs. Apporter de la joie et du bonheur aux supporters blidéens sera l'une de nos principales préoccupations. Il faut tout faire, pour que Blida assure son maintien en Ligue 1, avec son retour parmi l'élite. Il faut faire en sorte que l'USMB perdure en Ligue 1 et évite l'ascenseur comme on dit. Blida ne doit plus faire des va-et-vient entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Elle doit se stabiliser en Ligue 1. J'espère que tous ceux qui peuvent aider le club à s'épanouir et à grandir apporteront une pierre à l'édifice. Je souhaite de tout mon cœur réussir une belle saison avec ma nouvelle équipe et je ferai tout pour y parvenir.

Mohamed-Amine Azzouz