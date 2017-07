FAF - LFP : Pour une clarification

Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a appelé la Ligue de football professionnel (LFP) à "clarifier rapidement sa situation vis-à-vis de la FAF", indique un communiqué de cette instance publié jeudi dernier sur son site web officiel. Cet appel intervient au lendemain de l'absence du président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, de la réunion du bureau fédéral qui a justement déploré cette absence, précisant qu'elle était "injustifiée". "Contrairement aux autres présidents de Ligue, le président de la Ligue du football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, n’était pas présent à la réunion du Bureau fédéral sans s’excuser ni mandater un membre du Bureau de la LFP pour le remplacer. Le Bureau fédéral déplore cette situation et appelle à clarifier rapidement la situation de la Ligue du football professionnel vis-à-vis de la FAF", lit-on dans le communiqué de la FAF. Les rapports entre le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et son homologue de la LFP, Mahfoud Kerbadj, ne sont pas au beau fixe, depuis l'arrivée de Zetchi aux commandes du sport roi en Algérie, le 20 mars dernier, notent les observateurs.

Pas plus tard que mardi passé, Kerbadj s'est dit "consterné" par un communiqué publié la veille par la FAF à son égard, suite à son absence lors de la réunion tenue au Centre technique national de Sidi Moussa entre Zetchi et les présidents des clubs professionnels. La LFP a affirmé que Kerbadj "n'a pas été convié à la réunion contrairement à ce qu'a rapporté la FAF".

L'instance fédérale avait "regretté" lundi dans son communiqué l'absence du président de la LFP "qui a été invité à prendre part à ce conclave en sa qualité d’acteur majeur du football national pour permettre une discussion plus riche sur le devenir de la pratique footballistique en Algérie".