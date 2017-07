Mondial U21 de handball : M. Ould Ali : « L’Algérie est en mesure de réussir les grands évènements sportifs »

L’organisation de la 21e édition du Mondial de handball des moins de 21 ans (U21) a prouvé que l’Algérie a non seulement «les capacités d’accueillir» les grands évènements sportifs, mais aussi «le savoir-faire pour les réussir», a soutenu le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali

«Il était très important de faire la démonstration que nous avons déjà des équipements très importants et que l’Algérie est capable d’organiser des grands évènements sportifs, tous sports confondus. Nous avons non seulement les capacités, mais aussi le savoir-faire», a déclaré Ould Ali, lors d’une réception offerte par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, à l’École supérieure d’hôtellerie et de restauration d’Aïn Bénian (Alger), en présence du vice-président de la Fédération internationale de handball (IHF), l’Espagnol Miguel Roca Mas, et des différents chefs des délégations participantes au Mondial-2017. «Cette compétition est également une opportunité pour l’ensemble des participants de pouvoir porter un regard réel sur notre pays et de découvrir l’hospitalité légendaire de notre peuple», a-t-il ajouté, avant de saluer l’ensemble des personnes qui ont participé à la réussite du Mondial-2017. Le ministre est également revenu sur le parcours honorable du «Sept» algérien qui s’est adjugé la 14e place du classement final, après un parcours héroïque au Tour préliminaire et une élimination précoce en huitièmes de finale face à la Macédoine. «Vous êtes dignes de l’héritage des anciens, les résultats que vous obtenez sous les couleurs nationales sont la preuve que nous travaillons dans la bonne direction», a lancé Ould Ali, en présence de la sélection algérienne, seule équipe conviée à la réception. De son côté, le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, s’est félicité de la parfaite coordination entre toutes les personnes impliquées dans l'organisation du Mondial en Algérie. «Depuis le début du tournoi, nous avons reçu que des échos positifs sur le déroulement de la compétition, ce qui nous permet de dire, de manière générale, que nous avons réussi l’organisation du championnat du monde à Alger», a souligné Labane. «Cette jeune équipe a créé un engouement populaire depuis le début du tournoi, prouvant encore une fois que l’Algérie est une terre de handball. Nous allons continuer à accompagner les joueurs dans leur progression, parce qu’ils sont l’avenir de l’équipe nationale A», a-t-il assuré.