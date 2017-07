Sanctions américaines contre la Russie : Moscou contraint de répliquer

La Russie n'a pas d'autre choix que de répliquer aux sanctions américaines, mais elle espère toujours pouvoir «retisser des liens» avec les Etats-Unis, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d'un entretien téléphonique vendredi dernier avec son homologue américain Rex Tillerson. Cette conversation s'est tenue peu après que le Kremlin a annoncé une réduction de la présence diplomatique américaine sur son sol et la saisie de deux bâtiments utilisés par l'ambassade. Ces décisions ont été prises en raison d'une série d'actes hostiles des Etats-Unis, dont des sanctions «illégales» et des accusations «diffamatoires» visant la Russie, a expliqué M. Lavrov, cité par un communiqué de son ministère. Le chef de la diplomatie russe a assuré que son pays entendait «renouer les liens bilatéraux», faisant preuve jusqu'ici de retenue, mais que la politique russe des Etats-Unis était menée par «des forces russophobes qui poussent Washington sur le sentier de la guerre». Le ministre russe a réitéré que la Russie «reste disposée à normaliser ses relations avec les Etats-Unis et à coopérer avec Washington sur les sujets internationaux», mais «uniquement sur un pied d'égalité, de respect mutuel et d'équilibre des intérêts». En décembre 2016, 35 diplomates russes avaient été expulsés et deux résidences dont jouissaient les personnels diplomatiques russes à New York et dans le Maryland ont été fermées par l'administration Obama en raison des accusations de piratage informatique russe lors de la campagne présidentielle américaine. Deux jours après, la Chambre des représentants, le Sénat américain a largement adopté jeudi une proposition de loi imposant de nouvelles sanctions à la Russie. La Maison-Blanche a fait savoir vendredi dernier que le président Donald Trump entendait la promulguer.