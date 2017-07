Grand Angle : souffrances occultées

Le Yémen n'est pas une priorité dans les agendas internationaux, car indique-t- on pour la communauté internationale, « la priorité est donnée à la lutte contre Daesh, tout le reste est à la marge ». Dès lors ce pays et sa population, qui subissent un conflit armé d’une grande ampleur aux conséquences humanitaires désastreuses, n’ont qu’à souffrir en silence et dans l’indifférence des médias internationaux dont rares sont ceux qui s’intéressent au conflit et à la situation de plus en plus compliquée qui y prévaut, notamment depuis le 25 mars 2015, date à laquelle la coalition internationale menée par l’Arabie saoudite lançait des frappes aériennes contre le groupe armé des Houthis. Amnesty International et de nombreuses ONG locales ou internationales ont tiré la sonnette d’alarme en soulignant qu’au cours des deux années qui ont suivi l’intervention de la coalition internationale, le conflit s’est étendu et les combats ont touché la totalité du pays. Durant ce même laps de temps, une grande partie du monde continue à ignorer le conflit et ne reçoit que peu d’informations sur ses conséquences dévastatrices. «C’est une guerre qui ne présente pas un caractère d’urgence pour la communauté internationale», explique Frédéric Encel, auteur de Géopolitique du Printemps arabe. Pourtant il ne fait pas l’ombre d’un doute que cette guerre se déroule dans une zone du Moyen-Orient qui traverse une nouvelle phase de recomposition. Et que d’autre part, le risque d’une «montée de groupes religieux extrémistes, salafistes, djihadistes» dans certaines zones, en particulier le sud du pays, est une réalité dont il faut tenir compte au moment où la lutte contre le terrorisme est le cheval de bataille de la communauté internationale. «S'ils gagnent en puissance, ceux-là n'iront jamais à la table des négociations», a estimé une militante yéménite des droits de l’homme qui sillonne les capitales occidentales pour alerter la communauté internationale sur le chaos dans son pays, au bord de la famine, en proie à la guerre et au choléra. Les efforts déployés par le Secrétaire général des Nations unies et par son envoyé spécial pour le Yémen, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, en vue de parvenir à une reprise des négociations, n’ont toujours pas abouti. Mais l’ONU se refuse d’évoquer l’échec des négociations, d’autant que tout un chacun est conscient que le règlement de la crise passe nécessairement par un processus de négociation associant toutes les parties concernées. L’immense majorité des Yéménites aspire, elle, à la reprise de ces négociations et leur aboutissement à un accord de paix.

Cette aspiration est pour l’heure secondaire…

Nadia K.