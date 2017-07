Venezuela : L’ONU préoccupée

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) s'est dit «profondément préoccupé» par le risque de nouvelles violences au Venezuela, à la veille d'un scrutin destiné à élire l'Assemblée constituante, mais contesté par l'opposition. «Le souhait des Vénézuéliens de participer ou non à cette élection doit être respecté. Personne ne devrait être obligé de voter et ceux qui sont prêts à participer devraient être en mesure de le faire librement», a dit la porte-parole du HCDH, Liz Throssell, cité par l'ONU dans un communiqué publié vendredi dernier. «Nous exhortons les autorités à gérer toute manifestation contre l'Assemblée constituante conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme», a-t-elle ajouté. Le HCDH est préoccupé par le fait que les manifestations considérées par les autorités «comme perturbant le scrutin» ont été interdites jusqu'au 1er août. «Nous appelons également ceux qui s'opposent aux élections et à l'Assemblée à le faire de manière pacifique», a dit Mme Throssell. La porte-parole a souhaité que le scrutin prévu dimanche, s'il a lieu comme prévu, «se déroule de manière pacifique et en respectant pleinement les droits de l'homme». «A cette fin, nous demandons une nouvelle fois aux autorités de garantir les droits des personnes à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, et nous appelons tout le monde au Venezuela à n'utiliser que des moyens pacifiques pour se faire entendre», a conclu Mme Throssell. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a proposé jeudi dernier un dialogue à l'opposition avant l'élection dimanche de l'Assemblée constituante, tout en affirmant que son projet de modifier la Constitution irait jusqu'au bout. Face aux appels répétés du Chef de l'Etat à négocier, les antichavistes (du nom d'Hugo Chavez, président de 1999 à son décès en 2013, dont Nicolas Maduro est l'héritier) exigent avant tout des élections générales. Ils n'ont pas encore répondu à cette nouvelle offre, alors que fin 2016 un dialogue sous l'égide du Vatican entre pouvoir et opposition avait échoué.