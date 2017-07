Tir balistique nord-coréen : La Chine appelle à la retenue

Pékin a condamné hier le nouveau tir, par Pyongyang, d'un missile balistique intercontinental, mais a appelé "toutes les parties concernées" à la retenue et rappelé son opposition au déploiement du bouclier antimissiles américain en Corée du Sud.

«La Chine s'oppose aux violations par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et (à ses actions) contraires aux aspirations générales de la communauté internationale», a indiqué Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin «enjoint la Corée du Nord à respecter les résolutions (de l'ONU) et à cesser de commettre des actions susceptibles d'aggraver la situation», a poursuivi Geng Shuang dans un bref communiqué. Mais «en même temps, (la Chine) espère que les parties concernées feront preuve de prudence, éviteront d'aggraver les tensions et agiront de concert pour préserver paix et stabilité dans la péninsule», a insisté M. Geng. En réaction au tir qui a eu lieu vendredi, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont mené hier un exercice militaire conjoint impliquant des missiles tactiques sol-sol américain et des missiles balistiques sud-coréens, selon l'armée de terre américaine. Le Pentagone a par ailleurs indiqué que les chefs militaires américains et sud-coréens avaient discuté d'«options de réaction militaire». La Chine s'oppose à toute intervention militaire et plaide pour une résolution par le dialogue, renvoyant volontiers dos-à-dos la Corée du Nord et les Etats-Unis. Quelques heures plus tard, dans une seconde réaction, la diplomatie chinoise a par ailleurs émis une mise en garde solennelle à l'attention de Séoul. Alors que la Corée du Sud a annoncé hier vouloir reprendre «prochainement» des négociations pour continuer de déployer le bouclier antimissiles américain Thaad en Corée du Sud, Pékin s'est déclaré vent debout contre une telle éventualité. «La Chine exprime ses vives inquiétudes (...) Notre opposition déterminée au déploiement du système Thaad par les Etats-Unis est claire et constante», a affirmé sur son site le ministère des Affaires étrangères. «Nous enjoignons fortement les Etats-Unis et la Corée du Sud à regarder bien en face les intérêts chinois, à stopper ce déploiement et à retirer les équipements (déjà installés)», poursuivait-il. Deux lance-missiles américains ont déjà été mis en place dans un comté méridional de la Corée du Sud, mais quatre lanceurs supplémentaires, stockés sur une base américaine dans le pays, n'ont pas été installés — Séoul ayant décidé début juin de geler leur déploiement très controversé. Pékin considère que le puissant radar du système est susceptible de réduire l'efficacité de ses propres systèmes de missiles, et a adopté en représailles une série de sanctions économiques visant des entreprises sud-coréennes. «Le déploiement du (bouclier) Thaad ne résoudra aucunement les inquiétudes sécuritaires sud-coréennes, cela ne réglera pas la situation dans la péninsule, cela ne fera que compliquer le problème (...) en sapant les équilibres stratégiques dans la région et les intérêts des pays voisins, dont la Chine», insiste le communiqué chinois.