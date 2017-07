Nouvelles d’Annaba, moissons - battage : production exceptionnelle

Page animée par Boudjemaâ Guetmi

La campagne moissons-battage tire à sa fin à Annaba. Les services agricoles de la wilaya tablent sur une production prévisionnelle de 478.000 quintaux, soit une augmentation de 36% par rapport à l’année dernière, a-t-on appris auprès du directeur des services agricoles (DSA), M. Mohamed Kharoubi, affirmant que la quantité de céréales collectée et arrêtée à la date du 16 juillet, a dépassé les 350.000 quintaux avec un rendement moyen de 33 quintaux à l’hectare, toutes espèces confondues.

Pour le blé dur on a enregistré un rendement de 33 quintaux à l’hectare et pour le blé tendre 38 quintaux à l’hectare. Cette campagne touche une superficie de 14.400 hectares de céréales toutes variétés confondues, a indiqué la même source dévoilant que 30 hectares de céréales ont été déclassés en raison d’envahissement d’herbes sauvages et de stagnation d’eau.

Une production de 350.400 quintaux a été réalisée l’année passée avec des rendements qui ne dépassaient pas les 25 quintaux à l’hectare. Cette saison a été également marquée par un pic de rendement de 70 quintaux à l’hectare dans les communes d’El Hadjar et Ain Berda, a fait savoir le DSA, ajoutant que ces performances sont l’œuvre d’agriculteurs multiplicateurs de céréales.

Les rendements satisfaisants enregistrés cette saison ont été obtenus grâce au suivi des services techniques et au travail d’une commission de wilaya installée pour la circonstance et présidée par le wali. Cette dernière a été chargée du suivi et de l’évaluation de la campagne labours-semailles et de moissons-battage par la tenue de réunions de coordination en vue de mettre à la disposition des céréaliculteurs tous les moyens nécessaires à un bon déroulement de la campagne. Outre le soutien de l’Etat en matière d’engrais, 173 agriculteurs ont bénéficié du crédit Rfig, pour un montant de 19 milliards de centimes. Par ailleurs, la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) n’a pas ménagé ses efforts pour approvisionner les agriculteurs en semences, intrants et produits sanitaires, et par un soutien mécanisé.

S’agissant des conditions de déroulement de la campagne moissons-battage, la direction des services agricoles de la wilaya a mobilisé pas moins de 170 moissonneuses-batteuses, contre 70 seulement lors de l’exercice précédent, a tenu à mettre en exergue, M. Mohamed Kharoubi.

Les engins en question sont issus des wilayas d’Oum El Bouaghi, Guelma et Khenchela, venus en renfort dans la perspective d’éviter les pertes de récoltes et les incendies. Une superficie de 60 hectares de céréales est partie en fumée cette année à cause d’incendies qui se sont déclarés dans les champs céréaliers.

Pas moins de cinq silos ont été réquisitionnés pour la collecte et le stockage des quantités de céréales répartis à travers les communes d’El Hadjar, Ain Berda, Berrahal et la localité de H’Djar Eddis.

Il est par ailleurs important de signaler que la wilaya a enregistré cette année l’introduction de la culture de la filière lentilles comme espèce nouvelle avec à la clé 27 hectares cultivés au niveau de la ferme pilote H’mil Boubakeur dans la commune de Ain Berda, a fait savoir le DSA, affirmant qu’un rendement moyen de 2 quintaux à l’hectare a été enregistré. Ce dernier compte généraliser cette expérience à l’échelle de la wilaya.

Tomate industrielle

Un concentré d’efforts

La campagne récolte-transformation de la tomate industrielle bat son plein à Annaba où le coup d’envoi officiel a été donné la semaine dernière.

Les services agricoles de la wilaya aspirent à une production prévisionnelle de plus de 1.138.000 quintaux à la fin de la campagne avec un rendement moyen de 600 quintaux à l’hectare, a indiqué le Directeur des services agricoles. Ainsi donc, la campagne a réellement débuté le 3 juillet à la faveur des conditions climatiques et de la vague de la chaleur qui sévit dans la région à l’origine du mûrissement groupé du fruit, a expliqué M. Kharoubi ajoutant qu’une ligne de coordination a été faite au niveau de la DSA regroupant l’ensemble des intervenants de la filière, à savoir les producteurs, les transformateurs, la chambre d’agriculture et l’UNPA. Il a été décidé, par ailleurs, l’ouverture d’unités de transformation à l’avance dans la perspective d’améliorer la production d’une part et pour ne pas occasionner des pertes au niveau des parcelles d’autre part. Trois unités de transformation sont mobilisées sur le territoire de la wilaya pour recevoir les quantités de tomates récoltées, en plus de neuf autres implantées dans les wilayas d’El Tarf, Guelma et Skikda. Les quantités de tomates transformées ont atteint les 4.000 tonnes de double concentré, a affirmé le DSA, indiquant que c’est une bonne saison, comparativement à l’année dernière où le rendement moyen n’a pas dépassé les 400 quintaux à l’hectare.

Cette campagne a visé une superficie repiquée qui avoisine les 1.900 hectares contre 17.500 hectares pendant l’exercice écoulé. Pour ce qui est de la prise de conscience en matière d’irrigation, on est passé de 150 hectares à 450 hectares de superficies irriguées par le système de goutte à goutte. Ce résultat est le fruit d’un programme de vulgarisation, d’accompagnement et de sensibilisation des agriculteurs, a fait savoir le DSA.

En matière de rendement moyen, il est possible de passer de 250 à 300 quintaux à l’hectare en sec, jusqu’à 1.200 quintaux à l’hectare irrigué en goutte à goutte, selon la même source. Outre l’accompagnement des petits agriculteurs, on ambitionne de les organiser en coopératives pour leur permettre de bénéficier du soutien de l’Etat, a-t-il conclu.

Gestion des déchets ménagers

L’importance du recyclage



Deux journées portes ouvertes sur la gestion des déchets ménagers ont été organisées récemment sur le cours de la Révolution par l’association Wafd El Wafa avec comme objectif d’informer et de sensibiliser sur l’importance du recyclage des déchets et la préservation de l’environnement de la dégradation. Le président de l’association Wafd El Wafa, Aissa Souahlia, a souligné à ce propos que son association est partenaire avec l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui Jeunesse Emploi (PAJE). Il a ajouté dans ce cadre que pas moins de 48 jeunes sont insérés au centre de formation professionnelle Belaid-Belkacem pour poursuivre une formation spécialisée dans la gestion des déchets et le recyclage-compostage ainsi que l’installation photovoltaïque dans le but de rationaliser les énergies renouvelables. 16 autres jeunes ont été formés dans le créneau du recyclage des déchets au titre des activités des micro-entreprises prévues. La ville de Annaba enregistre quotidiennement la collecte de plus de 185 tonnes de déchets domestiques, soit plus que le double de la commune d’El Bouni avec 70 tonnes, a fait savoir le même responsable. Le représentant de l’Agence nationale des déchets (AND), M. Hamid Alam, a tiré, pour sa part, la sonnette d’alarme quant à la gestion des déchets ménagers à l’échelle nationale. Selon lui, sur les 12 millions de tonnes de déchets collectés en Algérie durant l’année 2016, pour une population qui avoisine les 40 millions soit 0,85% par habitant, seulement 10% des déchets sont recyclés, les autres quantités iront aux centres d’enfouissement techniques (CET). Il préconise dans ce cadre le recours au tri sélectif depuis la source au niveau de chaque foyer ainsi que le numéro vert mis en place en juin dernier par la ministre de l’Environnement, Mme Fatma-Zohra Zerouati afin de résoudre le problème en temps réel. Il a appelé dans ce sillage à la nécessité d’impliquer la chambre de commerce et d’industrie Seybouse (CCI) pour introduire cette activité au sein de son organisme en collaboration avec la direction de l’environnement et l’ANSEJ à travers l’insertion de jeunes dans le domaine. Les participants à cette rencontre ont soulevé un problème majeur concernant l’absence d’infrastructures de récupération des déchets ménagers au niveau de la wilaya, d’où la nécessité de créer des structures spécialisées.

55e anniversaire de la création de la police algérienne

Fête grandiose



Plus d’une centaine de fonctionnaires de la police, dont des officiers et chef de sûreté de daïra, ont été promus à des grades supérieurs, jeudi dernier, à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de la création de direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La cérémonie de remise de grades s’est déroulée au théâtre régional Azzedine-Medjoubi dans une ambiance conviviale, en présence des autorités locales civiles et militaires ainsi les représentants de la société civile. Des agents de la police ont reçu des distinctions à cette occasion pour les efforts qu’ils déploient dans le cadre du travail de proximité. Cet événement a été également marqué par la projection d’une vidéo retraçant l’itinéraire et les acquis de la police algérienne. Une exposition porte ouverte sur les différents services des unités de la sûreté de wilaya a été organisée sur le cours de la Révolution, ce qui a suscité l’engouement du large public curieux de connaître les rouages de ce corps constitué.

La célébration de l’événement a été également marquée par l’organisation de combats d’exhibitions sur le cours de la Révolution, très applaudis par le public.