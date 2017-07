Algérie - Libye : Faïz Sarradj effectue aujourd’hui une visite de travail en Algérie

Le Président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente nationale de Libye, Faïz Sarradj, effectuera aujourd’hui une visite de travail en Algérie, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «Cette nouvelle visite de M. Faïz Sarradj, intervenant au lendemain de la rencontre de celle Saint-Cloud, en France, s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente et des consultations régulières entre les deux pays», précise la même source. Cette visite «permettra ainsi de faire le point sur les récents efforts fournis en vue de l’accélération de la mise en œuvre du processus de règlement de la crise qui affecte ce pays frère et voisin, issu de l’Accord politique du 17 décembre 2015», relève le communiqué. Le séjour de M. Sarradj sera «une opportunité de réitérer la position constante de soutien de l’Algérie à la dynamique de paix initiée sous l’égide de l’ONU dans ce pays, fondée sur la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, dans le cadre du respect de sa souveraineté nationale et loin de toute ingérence dans ses affaires intérieures», conclut le MAE. (APS)