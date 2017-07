Le chiffre du jour : Déficit commercial du secteur industriel élargi de 26%

En Tunisie, le déficit de la balance commerciale du secteur industriel s’est creusé de plus de 4,6 milliards de dinars (1,9 milliards de $) au premier semestre 2017 contre environ 3,6 milliards de dinars (1,5 milliard de $) au cours de la même période en 2016, soit un gap de 26,34%, a indiqué l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII). Selon la même source, fin mai, les exportations globales ont augmenté de 10,7% par rapport à la même période en 2016, s’établissant à plus de 1,45 milliard de dinars (600 millions de $), tirées par l’ensemble des secteurs qui étaient en hausse.