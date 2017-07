Ouverture des bureaux de liaison : Une obligation selon l’Anexal

Le président de l’Association nationale des exportateurs Algériens (ANEXAL), Ali Bey Nasri a insisté sur la nécessité de donner plus de confiance aux opérateurs économiques et aux exportateurs en particulier, afin d’encourager la production nationale et les exportations hors hydrocarbures.

Dans une déclaration à El Moudjahid, il a exprimé son insatisfaction quant à la négligence de certaines propositions élaborées par son organisation pour le développement de l’export qui constitue, il faut le dire, une nécessité pour notre pays, surtout dans le contexte actuel marqué par la crise financière engendrée par la chute drastique des prix de l’or noir depuis juin 2014.

Il a indiqué qu’on s’attendait à ce que les pouvoirs publics appliquent sur le terrain certaines de nos propositions, surtout en ce qui concerne la réglementation de change de la Banque d’Algérie, mais malheureusement rien n’est fait. «Donc toutes nos propositions sont restées en stand-by», a-t-il ajouté. Parmi les propositions, selon notre interlocuteur, qu’il faut mettre en œuvre, celle liée à la révision du règlement 14/04 de la Banque d’Algérie, portant sur l’ouverture des showrooms et de l’investissement à l’étranger. Ali Bey Nasri a souligné que les entreprises algériennes ne peuvent pas malheureusement, à ce jour, ouvrir même un bureau de liaison d’une manière légale. Tout en précisant qu’ «il n'est pas normal qu'on nous interdise d'ouvrir des comptoirs et des bureaux de liaison à l'étranger», avant d’ajouter que cette fermeture permettra en conséquence de faciliter la tâche aux importateurs qui font sortir de la devise pour acheter n'importe quoi». Appuyant ses dires, le président de l’ANEXAL a fait savoir que plusieurs entreprises étrangères sont installées en Algérie, tout en s’interrogeant à cet effet pourquoi les entreprises tunisiennes et marocaines installées dans notre pays sont à plus d’un millier. Selon lui, aujourd’hui l’internationalisation et la visibilité vers l’extérieur est devenue plus que nécessaire. Ceci dit, on ne peut pas développer le domaine de l’export si nous n’autorisons pas au moins l’ouverture des bureaux de liaison. Notant que le bureau de liaison selon les experts constitue l’un des moyens qui peut rassurer et instaurer un climat de confiance entre les autorités locales et l’investisseur. Donc, cette démarche est intéressante pour faire les premiers pas sur un marché étranger. S’agissant des exportations vers l’Afrique, il a indiqué que le volume est très faible. La première condition, c’est d’abord la signature d’accords commerciaux avec ces pays, mais jusqu’à l’heure actuelle, il n’y a rien. La deuxième condition, c’est la nécessité de la présence des banques algériennes en Afrique. Quant à la troisième condition, il a insisté sur la nécessité de l’ouverture des frontières avec le Niger. L’expert n’a pas manqué de souligner que le Premier ministre et le nouveau ministre du Commerce ont exprimé leur ferme volonté de travailler en concertation avec l’ensemble des partenaires et professionnels du secteur pour booster le domaine de l’exportation.

Makhlouf Ait Ziane