Sonatrach : Innover pour un meilleur avenir gazier

C’est à partir de Hassi R’mel, un des champs gaziers par excellence dont dispose l’Algérie dans la wilaya de Laghouat, que le PDG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, a mis l’accent, jeudi dernier, sur la priorité que requiert désormais le domaine gazier dans la nouvelle stratégie qu’il a lui-même initiée, en sa qualité de premier responsable du groupe pétrolier.

Celle-ci vise d’abord à pallier le manque à gagner en matière de production gazière estimée à 50 millions de m3/jour, a révélé M. Ould Kaddour, au terme de sa visite dans laquelle il était accompagné de ses proches collaborateurs, entre autres, M. Salah Mekmouch, vice- président de l’activité amont. « L’on a un manque de 50 millions de m3/ jour à remplir », a en effet indiqué M. Ould Kaddour au terme de sa visite. «Pour l’ instant, a-t-il expliqué, l’on parvient à combler ce manque à hauteur de 20 à 30 millions de m3 produits par jour, mais aussi, nous sommes en train de pousser nos ingénieurs à aller vers des idées novatrices». Il citera à ce propos l’exemple du nouveau procédé mis en service au gisement de Rhourde El-Baguel dans la région de Hassi Messaoud qu’il a visité la semaine passée, lequel procédé, basé sur la récupération du gaz associé, «a permis en effet de produire 10 millions de m3/jour .

L’on essaye de faire la même chose du côté de Rhourde Nouss (Hassi Messaoud)», a souligné le P-DG de Sonatrach, mettant l’accent sur le fait que la compagnie est en train de travailler dure pour garantir un meilleur approvisionnement en gaz pour l’hiver. «Néanmoins, la Sonatrach qui est donc dans l’obligation de répondre aux besoins du marché local du gaz ambitionne aussi de satisfaire ses partenaires étrangers», a-t-il ajouté. C’est dans cet objectif que s’inscrit d’ailleurs la visite de M. Ould Kaddour à Hassi R’mel où il s’est enquis des possibilités de booster la production gazière, et ce, à travers l’inauguration de nouvelles installations et l’inspection d’autres. « Le brut joue au yoyo, le prix du baril monte et descend sans que l’on ait aucun contrôle. L’Algérie est un pays gazier et nous à la Sonatrach nous préparons le futur », dira en outre M. Ould Kaddour. «La compagnie s’engage, à produire plus de gaz et à optimiser l’exploitation de cette ressource naturelle», a-t-il assuré. A Hassi R’mel, plaque tournante de l’industrie gazière en Algérie, le site comprend une série d’installations énergétiques destinées à garantir l’acheminement en gaz produits dans les divers champs des régions du sud-est et du sud-ouest du pays. Justement, en prévision de l’exploitation des nouveaux champs gaziers de Reggane et de Touat, qui connaîtront leurs phases d’exploitation dans les mois à venir, le P-dg de Sonatrach a procédé, au cours de sa visite, à l’inauguration de la station de compression GR5 qui servira à renforcer la pression du gaz transporté par le gazoduc GR5 avec une capacité de 8,8 milliards m3/an.



37 milliards de DA consacrés au développement des gazoducs



Cette nouvelle station est en effet une partie intégrante du système de transport par canalisation, dénommé STC GR5. Sa mise en œuvre a été confiée à l’entreprise Dodsal FZE pour un montant global de 16,47 milliards de DA. La nouvelle station de compression, désormais opérationnelle, permettra de remonter la pression jusqu’à 70 bars, pour l’évacuation du gaz naturel collecté des champs de production situés dans le sud-ouest et de sud-est via le système de canalisation STC gr5 pour le transférer, par la suite vers le Centre national de dispatching de gaz (CNDG) qui se trouve à Hassi R’mel. Le système STC GR5 permettra dans une première phase l’acheminement des gaz issus des champs de Reggane Nord, Touat et Timimoun pour une capacité de 8,8 milliards m3/ an, a-t-il assuré. Dans une seconde phase et à l’entrée de la production des futurs champs d’exploitation, ceux de Hassi Mouina Nord et Sud, Hassi Bahamou, Ahnet et Tidikilt, il est attendu que le système GR5 atteindra, indique-t-on une capacité de transport de 21 milliards de m3 / an. Pour l’immédiat, le P-dg de Sonatrach a assuré que le champ de Reggane connaîtra sa phase de production, c’est certain, avant la fin de l’année. S’agissant des champs de Touat, M. Ould Kaddour a indiqué que la délégation qu’il a conduite à Hassi R’mel comprenait des représentants d’entreprises locales « en vue justement d’accélérer la mise en route du champ de Touat». Durant la même visite, il s’est enquisde l’état d’avancement du projet de gazoduc GR4 et GR6 longs respectivement de 531 km et 534 km. A noter qu’une enveloppe financière de 37 milliards de DA a été allouée, au titre de l’année 2017, aux projets de développement des gazoducs installés sur les axes Sud-est et Sud-ouest du pays. Cette enveloppe représente 51% de l’enveloppe globale attribuée aux projets de développement et de réhabilitation de l’activité TRC de Sonatrach au titre de l’année 2017, estimée à 72,5 milliards de DA. La délégation de Sonatrach a également visité la station électrique hybride de Hassi R’Mel, fonctionnant conjointement à l’énergie solaire et au gaz, produisant ainsi 150 MW d’électricité destinée à être injectée dans le réseau national électrique. A ce propos, M. Ould Kaddour a indiqué que Sonatrach ambitionne d’utiliser l’énergie solaire dans les champs d’exploitation: « Nous avons lancé un plan de développement, en vertu duquel, au lieu d’utiliser les gaz qui sont produits au niveau des champs en vue de les faire tourner, nous produirons de l’énergie solaire pour remplacer les gaz qui pourront être utilisés pour l’exportation ».

Vers l’exportation de 54 milliards de m3 de gaz en 2017



Les exportations de Sonatrach en gaz devraient atteindre, cette année, les 54 milliards de m3, avons-nous appris auprès des responsables de la compagnie, à l’occasion de la visite de travail effectuée par son P-dg, M. Adelmoumen Ould Kaddour. A propos des relations commerciales entre Sonatrach et ses partenaires, notamment de l’Union européenne, M. Ould Kaddour fera savoir que, de toute manière, «la Sonatrach est obligée de faire des deals avec ses partenaires de l’UE ». « Nous essayons de trouver des solutions pour pouvoir répondre aux besoins de ces clients importants et, en même temps, répondre aux exigences de l’UE. L’essentiel, c’est de disposer du gaz à exporter », a-t-il expliqué. Dans la même optique, il fera savoir que la compagnie pétrolière s’est lancée par ailleurs dans l’élaboration d’études pour « voir d’autres marchés ». « L’UE est peut être le plus gros client que nous avons, cependant nous sommes toujours en train de prospecter d’autres marchés », a-t-il affirmé. « Nous avons aussi des partenaires étrangers qui travaillent avec nous, tels ENI (Italie), qui est un partenaire historique, et Total (France) », a-t-il conclu.

