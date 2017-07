Réunion urgente des ministres arabes des AE : Appel à une action collective urgente et efficace

Examen de la situation à el-Qods et à la Mosquée d’el-Aqsa.

Une réunion urgente des ministres arabes des Affaires étrangères s’est ouverte, jeudi au Caire, sous la présidence de l’Algérie, pour examiner les violations israéliennes dans la ville occupée d’El-Qods et dans la mosquée d’El-Aqsa, ont rapporté des médias.

Les travaux se sont ouverts sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en présence, notamment du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. La tenue de cette réunion a été décidée par le Conseil de la Ligue arabe, à l’issue d’intenses contacts afin de discuter des violations et des récentes mesures israéliennes à El-Qods et dans l’esplanade de la Mosquée d’El-Aqsa. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’effort arabe constant visant à faire face aux mesures israéliennes dans la ville occupée d’El-Qods et la Mosquée d’El-Aqsa, lesquelles constituent une violation du droit du peuple palestinien et une profanation des lieux saints à El-Qods. La rencontre a été précédée d’une réunion ministérielle de concertation des délégués permanents tenue mercredi sous la présidence du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit. À l’issue de contacts établis en coordination avec l’Organisation de la coopération islamique (OCI), il a été convenu de la tenue d’une réunion ministérielle autour du même thème. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui a présidé cette session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, a attiré l’attention du Conseil sur «l’extrême gravité» des mesures qui ont été prises par les forces de l’occupation contre la Mosquée d’El-Aqsa, et a souligné «la nécessité d’intensifier les efforts pour empêcher que de telles mesures ne se renouvellent plus dans l’avenir», tout en mettant en garde contre «les conséquences de tels actes sur la paix et la sécurité dans la région et la poursuite du processus de paix». Il a, à cet égard, relevé l’impérieuse nécessité de «redonner à la cause palestinienne, toute la priorité qui doit être la sienne et de la placer au centre de toute l’action arabe commune au niveau de la Ligue arabe, en vue de soutenir le peuple palestinien dans sa cause juste en vue d’établir son État indépendant, avec El-Qods pour capitale».

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, a appelé les pays arabes à une action collective, urgente et efficace au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU, pour mettre fin aux provocations et violations israéliennes contre les Lieux saints d’El-Qods, réitérant l’entière solidarité de l’Algérie avec l’État palestinien et son soutien indéfectible au peuple palestinien. Lors de l’ouverture des travaux, M. Messahel a mis l’accent également sur l’impératif d’unifier les efforts pour mettre fin à cette situation dangereuse, soulignant que «nous devons intensifier et unifier nos efforts, pour une action collective, urgente et efficace sur tous les niveaux, notamment au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU, afin de mettre fin aux provocations et pratiques israéliennes contre nos lieux sacrés à El-Qods qui tendent à changer la réalité historique et légale et imposer le fait accompli sur le terrain».

M. Messahel a souligné l’impératif d’œuvrer à assurer l’entière protection au peuple palestinien et ses Lieux saints, rappelant que cette session extraordinaire se tient dans des conditions urgentes et très dangereuses suite aux violations flagrantes commises par les forces de l’occupation israélienne sur la Mosquée d’El-Aqsa.

Après avoir rappelé la fermeture d’El-Aqsa pour la première fois depuis près d’un demi-siècle, la mise en place des mesures de sécurité aux entrées de la mosquée, le recours à la force contre les fidèles, les pratiques du fait accompli visant à judaïser les lieux saints islamiques en violation aux droit et légalité internationaux, «ce qui a suscité l’ire des musulmans», le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé que les derniers développements «nous interpellent à poursuivre les pressions et les efforts collectifs, pour que ces pratiques israéliennes ne se reproduisent pas». «Ces pratiques ignobles contre le peuple palestinien sur son territoire occupé et contre nos lieux saints nous obligent à resserrer les rangs de nouveau autour de la cause palestinienne, notre cause principale, qui a toujours été notre préoccupation en tant que nation et Ligue arabes dans notre action politique et diplomatique», a-t-il ajouté. M. Messahel a évoqué les répercussions internationales de cette «grave situation et la poursuite des violations israéliennes auxquelles sont confrontées la région arabo-musulmane et la communauté internationale», ce qui pourrait induire à une explosion de la situation et à de graves retombées menaçant la sécurité et la stabilité de la région, et du processus de paix».



Unification des rangs face aux défis majeurs



Le ministre des Affaires étrangères a appelé les Palestiniens à l’«unification des rangs en vue de faire face aux défis majeurs», réitérant l’entière solidarité de l’Algérie avec l’État frère de Palestine, peuple et gouvernement, et son soutien constant au peuple palestinien et à sa cause juste pour le recouvrement de ses droits légitimes, inaliénables, notamment son droit à l’établissement d’un État indépendant avec pour capitale El-Qods. M. Messahel a exprimé le souhait de voir cette réunion aboutir à des décisions «fermes et décisives à même de relever les grands défis auxquels nous sommes confrontés».

Cette session a été couronnée par l’adoption, à l’unanimité, d’une décision qui «condamne fermement les violations contre la Mosquée d’El-Aqsa, et demande que ce genre d’actes, porteurs de graves dangers sur le processus de paix dans la région, ne se reproduisent plus». Le Conseil de la Ligue des États arabes «a, également, appelé la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités vis-à-vis du peuple palestinien et de sa cause juste, et d’agir d’urgence en vue de garantir sa protection, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité». En marge de cette réunion, M. Messahel a rencontré ses homologues palestinien, jordanien, koweïtien et égyptien, avec lesquels il a procédé à un large échange de vues sur l’état des relations bilatérales, en particulier les échéances inscrites à l’agenda de la coopération, ainsi que sur les principaux dossiers qui occupent le devant de la scène arabe.

Les participants ont saisi cette occasion pour observer une minute de silence à la mémoire du défunt Ahmed Ben Helli, secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, décédé récemment. M. Messahel a adressé ses sincères remerciements aux ministres, au secrétaire général de l’organisation et aux responsables qui ont présenté leurs condoléances au gouvernement algérien et à la famille du regretté.

Il indiqué, dans ce contexte, que le conseil de la Ligue arabe se réunissait pour la première fois depuis plusieurs années en l’absence du défunt, «une figure arabe emblématique ayant consenti de grands efforts au profit des intérêts et des aspirations de notre nation et de l’organisation». M. Messahel a souhaité la bienvenue au ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, qui participe, pour la première fois, aux travaux du Conseil.

La session extraordinaire du conseil de la Ligue des États arabes, présidée par l’Algérie, a débuté, jeudi à la capitale égyptienne, pour examiner les violations israéliennes contre la Mosquée d’El-Aqsa.

---------------/////////////////

M. Messahel reçoit le Représentant spécial du sG de l’ONU pour le Mali



Dans le cadre des consultations permanentes entre l’Algérie et les Nations unies sur la situation au Mali et l’évaluation du processus de mise en œuvre de l’Accord d’Alger, M. Mahamet Saleh Annadif, Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Mali, Chef de la MINUSMA, a été reçu par M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères.

Il a été question, à cette occasion, de l’examen de la situation au Mali, à la lumière des derniers développements intervenus au nord du Mali, et également de la coordination entre l’Algérie et ses partenaires au sujet de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger.