Commission ministérielle mixte : Assainir le foncier touristique de Mostaganem

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassan Mermouri, a annoncé, à Mostaganem, qu’une commission ministérielle mixte sera dépêchée, la semaine prochaine, pour assainir le foncier touristique de la wilaya. En marge de sa visite d’inspection de son secteur dans la wilaya, M. Marmouri a souligné que Mostaganem dispose de 16 zones d’expansion touristique (ZET), approuvées depuis 1988, or deux d’entre-elles seulement disposent de leurs plans d’aménagement approuvés, en l’occurrence les ZET de Cap Ivy et de Benabdelmalek Ramdane. « Cette situation est injustifié. Une commission ministérielle mixte sera dépêchée la semaine prochaine pour l’assainissement du foncier touristique dans la wilaya de Mostaganem », a-t-il annoncé. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a insisté sur la nécessité d’assurer la promotion de la destination touristique de Mostaganem en impliquant les entreprises et les associations à caractère touristique pour faire connaître la wilaya et assurer la coordination entre les 22 agences touristiques locales. Hassan Marmouri a exhorté la nécessité de revoir l’activité des agences de tourisme et de voyages pour attirer les touristes et non se contenter de la vente de billets de voyage de Hadj et de la Omra. Il a également souligné que son département ministériel œuvre à renforcer le parc hôtelier national, notamment touristique, afin qu’ils soient à la portée des couches aux revenus moyens. Dans la wilaya de Mostaganem, 42 projets touristiques ont été approuvés. Certains sont en cours de réalisation avec des taux d’avancement variant entre 40 et 50% et d’autres en voie d’être lancés. L’objectif est de passer d’une capacité d’accueil de 4.000 à 12.000 lits dans les prochaines années, a-t-on expliqué. Par ailleurs, le ministre a inauguré un hôtel Kasr Mansour au pôle touristique Sablettes, dans la commune de Mazaghran. Il compte 150 chambres, deux restaurants, une piscine, une plage privée. Hassan Mermouri a suivi un exposé sur la situation du secteur du tourisme dans la wilaya qui recèle actuellement 31 établissements touristiques exploités offrant un total de 2.998 lits dont 12 hôtels, 11 résidences touristiques et générant 661 emplois. 20 projets touristiques sont en cours de réalisation pour offrir une capacité globale de 3.565 lits, dont 7 hôtels, 8 résidences touristiques permettant la création de 862 emplois. Ces projets ont nécessité un investissement de l’ordre de 1,3 milliard DA. A la façade maritime de Mostaganem, proche du port commercial de Mostaganem, le ministre a posé la première pierre d’un futur hôtel de la chaîne Ibis, d’une capacité de 122 chambres, dans le cadre de l’investissement privé par le groupe international Accor. Les délais de réalisation de ce projet, pris en charge, par une société mixte algéro-portugaise-chinoise, ont été fixés à 24 mois. Au niveau de la plage de Hadjadj 1, le ministre a donné le coup d’envoi de la 16e édition du festival d’été d’or de soccer beach des moins de 16 ans avec la participation de 12 équipes des écoles de football des nombreuses régions du pays. Il a également suivi des activités culturelles, récréatives, sportives de plage, ouverts aux estivants (soccer beach, plongée, voile). Il a visité un camp d’été ouvert à la plage d’Ain Brahim, à Sidi Lakhdar (60 km à l’est de la wilaya) comptant un total de 80 tentes offrant une capacité de 640 lits. Le coût global de ce camp a dépassé les 59 millions DA. Dans la commune d’Abdelmalek Ramdane, il a inspecté le projet de réalisation d’une résidence touristique relevant du secteur privé Zina Beach.

Enfin, à la gare maritime du port de Mostaganem, le ministre a assisté à l’arrivée de voyageurs venant de la ville espagnole Valence. Il s’est enquis des conditions d’accueil de ces voyageurs venus passer leurs vacances au pays.