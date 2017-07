Championnat méditerranéen des mathématiques et Olympiades internationales : des participants honorés

Une cérémonie a été organisée jeudi au Lycée des mathématiques de Kouba (Alger), en l’honneur des élèves ayant participé au Championnat méditerranéen des mathématiques et aux Olympiades internationales de mathématiques, organisés successivement en Italie et au Brésil.

La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministère de l’Education nationale, Abdelouahab Guellil, qui a qualifié le classement des participants algériens d’ «honorable pour l’Algérie et pour son système éducatif», soulignant que les lauréats algériens avaient «remporté la médaille de bronze et quatre médailles honorifiques en Italie, ainsi qu’une autre médaille de bronze et de bonnes appréciations à Rio De Janeiro».