Baccalauréat, M. Tebboune préside une cérémonie en l’honneur des meilleurs lauréats : Distinction du mérite

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi à Alger une cérémonie organisée en l’honneur des meilleurs lauréats du baccalauréat session 2017. Lors de la cérémonie organisée au Palais du peuple en présence de hauts responsables de l’Etat et de membres du gouvernement, M. Tebboune a remis des attestations honorifiques, des médailles et des cadeaux symboliques aux 56 meilleurs lauréats.

Khaoula Belaksa (Skikda) a décroché la meilleure moyenne (19,21) au niveau national. Elle est suivie de Mohamed Benamina (Mascara) avec une moyenne de 19,12 et de Yassine Brihmouche (Constantine) avec une moyenne de 19,02. Les trois bacheliers sont issus de la branche des sciences expérimentales.

Cette année, le taux global de réussite au baccalauréat est de 56,07%, selon les chiffres du ministère de l’Education nationale.

--------------/////////////////

Mme Nouria Benghebrit : « Des résultats satisfaisants »

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a qualifié jeudi à Alger de «satisfaisants» les résultats obtenus au baccalauréat 2017, même s’ils «sont en deçà de nos attentes».

«Nous considérons ces résultats satisfaisants même s’ils restent en deçà de nos attentes et objectifs stratégiques arrêtés par la réforme, soit 70% de réussite», exprimant son «optimisme quant à la réalisation de meilleurs scores à l’avenir grâce à l’amélioration de la mise en œuvre de la réforme». Elle a affirmé, dans ce sens, que cette réforme «s’appuie sur 3 leviers majeurs : la refonte pédagogique, la professionnalisation par la formation et la gouvernance», relevant la nécessité de «s’adapter» à un contexte en plein bouleversement dans lequel l’Ecole «doit évoluer pour répondre aux nouveaux besoins de la société».

Analysant les résultats du baccalauréat, la ministre a souligné que le taux de réussite global qui a atteint 56,07 %, représente une amélioration de 6,28 % comparativement à 2016 qui a connu un taux d’admission de 49,79%, relevant également «la prédominance» des filles avec un taux de réussite de 65,03%. Mme Benghebrit a insisté, dans son allocution, sur l’impératif de «s’adapter aux changements induits par un environnement technologique de plus en plus sophistiqué», ajoutant que «le défi aujourd’hui est de savoir comment moraliser les examens».

Elle a souligné a cet effet que «cette moralisation sera construite grâce à l’opérationnalisation de la charte d’éthique du secteur et l’actualisation de deux arrêtés portant sur l’organisation et le fonctionnement de la communauté éducative ainsi que les orientations générales pour l’élaboration du règlement intérieur de l’établissement scolaire en concertation avec les partenaires sociaux». Mme Benghebrit a estimé, par la même occasion, que la forte demande de rigueur, d’égalité, de justice et de mérite exprimée par une grande partie de la société «conforte» le ministère dans sa détermination à œuvrer dans ce sens, appelant à «consolider les valeurs de citoyenneté et de tolérance au sein des établissements et lutter contre tous les comportements non citoyens, notamment la tricherie et la violence».

---------------//////////////////

Khaoula Belaksa, major de promotion :

« Volonté et discipline, secrets de mon succès »

La major de promotion nationale au baccalauréat (session 2017), Khaoula Belaksa, a affirmé que le secret de son succès dans son parcours scolaire, résidait dans «la volonté, la discipline et l’organisation du temps», soulignant la nécessité du soutien moral à tout élève passant cet examen décisif. Khaoula Belaksa qui a décroché la meilleure moyenne (19,21) au niveau national et qui est issue d’une famille modeste, n’a pas retenu ses émotions en recevant son prix, décerné jeudi par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, au Palais du peuple et a trouvé des difficultés à exprimer ses sentiments: «Je suis très heureuse de cet exploit et fière en même temps de cet hommage qui m’a été rendu par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.»

---------------//////////////////

Premier lauréat de l’École des Cadets de la Nation :

« L’institution militaire fournit des efforts méritoires »

Le premier lauréat des Ecoles des Cadets de la Nation, Haythem Bahloul, a mis en avant les efforts déployés par l’Armée Nationale Populaire pour réunir «les conditions de réussite», affirmant que le taux de réussite de 100% réalisé par les écoles des Cadets de la Nation était le fruit des efforts continus consentis par l’institution militaire. S’exprimant en marge de la cérémonie organisée en l’honneur des meilleurs lauréats du baccalauréat session 2017, le cadet de la Nation, Haythem Bahloul, a affirmé que «l’ANP a fourni aux élèves des écoles des Cadets de la Nation toutes les conditions de réussite et les conditions de travail à même de réaliser les résultats escomptés».

---------------//////////////////

Attestation de succès

Retrait dès lundi

Les candidats reçus à l’examen du baccalauréat pourront retirer les attestations de succès à partir de ce lundi, en vue de leur préinscription à l’université, a indiqué jeudi la ministre de l’Education nationale. Très active sur les réseaux sociaux, Mme Nouria Benghebrit a choisi encore une fois son compte officiel Facebook pour s’adresser aux nouveaux bacheliers. « Le retrait des attestations de succès ainsi que les relevés des notes du baccalauréat 2017 est prévu pour lundi prochain (31 juillet) a partir de 10 h du matin », peut-t-on lire sur sa page. Dans sa publication, la première responsable du secteur de l’éducation a fait savoir que les candidats scolarisés pourront retirer les attestations de succès ainsi que le relevé des notes auprès des lycées où ils étaient inscrits, alors que les candidats libres pourront retirer les mêmes documents auprès de la Direction de l’éducation nationale de leur wilaya concernée. Lors des éditions précédentes du baccalauréat (2015 et 2016) les candidats ayant échoué à l’examen du baccalauréat avaient la possibilité de retirer leurs relevés de notes à partir du site web de l’Office national des examens et des concours, il en est de même cette année. S’agissant des inscriptions universitaires, la période pour les nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2017-2018, s’étalera du 1er au 16 août. La période des préinscriptions pour les nouveaux bacheliers s’étalera du 1er au 5 août, et concernera les préinscriptions, la confirmation des préinscriptions, puis le traitement électronique de toutes les demandes à partir du 6 août. Les résultats des pré-affectations seront annoncés le 11 août au soir.

Sarah A. Benali Cherif

---------------//////////////////

Constantine

Hausse de 3,67%



Le taux de réussite a atteint cette année 52,59 %, soit une hausse de 3,67 % par rapport à l’année passée (48,92 %). Selon le directeur de wilaya de l’éducation, Mohamed Bouhali, cette moyenne, bien qu’en deçà de celle nationale (56,07 %), est « un motif de satisfaction », car elle « reflète la stabilité qui a caractérisé l’année scolaire ». En termes de statistiques, c’est, une fois n’est pas coutume, un établissement privé, le groupement d’éducation et d’enseignement Al-Andalous, qui s’est arrogé la première place du classement, avec 85,71 % de réussite. Concernant la plus haute moyenne enregistrée, elle est de 18,62, et a été obtenue par Mohamed Zinedine Boucherir, du lycée Rabah-Bitat (commune de Didouche-Mourad). Il convient de noter que sur le taux global de bacheliers, 58,71 % sont des filles. Jeudi, le nouveau wali de Constantine, Abdelmadjid Saïdoun, a présidé, au niveau de la maison de la Culture Malek-Haddad, une cérémonie organisée en l’honneur des meilleurs lauréats des examens du brevet d’enseignement moyen et du baccalauréat.

I. B.

---------------//////////////////

Bordj Bou-Arréridj

56%



La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a enregistré un taux de réussite de 56,02 %. Sur les 5.134 candidats, 1.593 sont des candidats libres. Le directeur de l’éducation au niveau de la wilaya, qui note une amélioration par rapport aux années précédentes, évoque un rendement qui diffère d’un établissement à un autre. Il a annoncé par exemple que le lycée Baha-Laâla a réalisé un record en obtenant un taux de réussite de 92 pour cent. Sans oublier de souligner l’exploit du nouveau lycée de Djaâfra situé dans une zone montagneuse avec 84%. Individuellement, ce sont les élèves Zouaoui Rania et Loumassine Messaoud qui ont obtenu les meilleures moyennes. Ces lauréats, qui ont été honorés par le président de la République, ont eu respectivement 18,82 et 18,78 de moyenne. Ils sont issus des lycées Aïssa-Hamitouche pour la première et Mohamed-Mokrani pour le second. Notons que les 141 lauréats, qui ont eu plus de 16 de moyenne, ont été primés par les autorités locales lors d’une cérémonie qui eu lieu jeudi à la maison de la culture.

F. D.

---------------//////////////////

MASCARA

64,92%



La wilaya de Mascara s’illustre une fois de plus en réalisant un taux de réussite de 64,92%, soit une nette amélioration par rapport à l’année précédente (58,28%). Le lycée Alaïmia occupe la première place au niveau de la wilaya avec un taux de réussite de 86,36%. La première place au niveau du chef-lieu est revenue au lycée Mostafa-Rachidi avec 80,12%. Concernant les élèves, la première place a été occupée par Benyamina-Mohamed avec une moyenne de 19,12 dans la filière des sciences expérimentales du lycée Djamel-eddine-el-Afghani . Ces résultats flatteurs et honorifiques, a déclaré le directeur de l’éducation de la wilaya de Mascara, sont le fruit de toute une année d’efforts consentis par les enseignants, les directeurs des établissements scolaires et l’ensemble du personnel de l’éducation, ainsi que les parents d’élèves, sans oublier la mobilisation de tous les responsables les jours des examens et la contribution personnelle du chef de l’exécutif de la wilaya.

A. Ghomchi