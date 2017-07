Inauguration de l’usine d’assemblage de Volkswagen : Passer dE la phase du montage à celle de la production

C’est dans un contexte un peu particulier, qu’a été inaugurée, jeudi dernier, officiellement à Relizane, l’usine d’assemblage de voitures du constructeur allemand de véhicules Volkswagen, en partenarial avec sovac.

La cérémonie s’est déroulée, en présence du ministre du Commerce, M. Ahmed Saci Abdelhafidh, le patron de la marque Volkswagen, Herbert Diess et Mourad Oulmi, D.G. de SOVAC ainsi que de nombreux professionnels du secteur. Les pouvoirs publics ont affiché un soutien pour une industrie automobile mais pas l’assemblage. D’ailleurs, le message du ministre du Commerce est clair. En effet, il a souligné qu’il considère que le montage ne constitue qu’une simple première étape : « Le plus important c’est d’aller vers une vraie étape de l’industrie automobile mais pas l’assemblage et le montage. Il a insisté sur la nécessité aujourd’hui, de soutenir davantage cette industrie mécanique et nous orienter vers l’objectif visé dans le cadre du partenariat avec le groupe Volkswagen, celui du passage à la phase de la construction et de la production mécaniques dans les délais les plus brefs. « Dans cette étape de la construction le gouvernement apportera son soutien effectif », a précisé le ministre, ajoutant : « Une vraie industrie automobile c’est tout d’abord d’assurer une intégration réelle, le transfert du savoir-faire, l’acquisition de la technologie. Aussi la réalisation des usines de sous-traitance, la réalisation de l’intégration économique, des technologies, l’exportation des véhicules et enfin la mise en place d’une véritable industrie créatrice de richesses.

Le ministre n’a pas manqué de saluer l’engagement du constructeur Volkswagen pour la réalisation de cette usine qui constituera une valeur ajoutée pour l’industrie automobile en estimant que ce partenariat avec les Allemands sera rapidement clarifié dans son planning, et de poursuivre : « Nous voulons que le groupe allemand, de renommée mondiale, devienne notre allié et notre partenaire pour consolider l’industrie automobile, acquérir le savoir-faire en matière de construction et de la technologie, élargir le champ de cette industrie et faire de l’Algérie un pays exportateur de véhicules », a-t-il souligné. En réponse à une question relative à l’élaboration du nouveau cahier des charges, il a indiqué que « le gouvernement est en phase de préparer un nouveau cahier des charges relatif à l’implantation des unités de construction et d’assemblage », avant d’ajouter : « Ce document est actuellement en cours de préparation au niveau du ministère de l’Industrie par un groupe d’experts ». Lors de son inspection des différents ateliers de cette usine, le ministre n’a pas manqué d’inviter les responsables des deux groupes à s’orienter vers la sous-traitance locale. « Nous demandons l’extension de cette usine à toutes les activités pouvant apporter une valeur ajoutée à l’économie nationale ». Mettant l’accent sur le chiffre d’affaires en Algérie du constructeur allemand, il a indiqué que celui-ci a été, depuis des années, important. « Ceci constituera pour nous une opportunité pour passer à l’étape de la construction automobile et à la création d’emplois », a-t-il déclaré.

De son côté, Herbert Diess a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’inauguration de cette usine de montage et d’avoir également visité l’Algérie. Le fait que ce pays est le plus important en Afrique par ses importantes richesses et potentialités, cela dit « nous allons certainement penser à aller vers l’étape de la construction de véhicules et de renforcer notre investissement ». Appuyant ses dires, il a souligné : « Notre déplacement aujourd’hui confirme notre grande volonté de produire ici en Algérie », et de poursuivre : « Notre partenariat avec Sovac va aller plus loin pour atteindre l’objectif fixé qui est, bien évidemment, la construction des véhicules et assurer un taux d’intégration important en Algérie. Grâce à notre nouvelle usine, nous développons avec notre partenaire (local) SOVAC la présence des marques du groupe en Afrique du Nord. Nous apportons des technologies de pointe en Afrique, notamment avec la Golf de Volkswagen », a-t-il ajouté. Le continent africain offre de grandes opportunités de développement pour le groupe Volkswagen. La construction de cette usine représente un investissement de plus de 170 millions d’euros. Le site peut produire jusqu’à 200 véhicules par jour. L’usine, qui a commencé à assembler la Golf, Ibiza Seat, Octavia Skoda et Caddy, produira également à partir de 2018 la Polo et la Fabia. Volkswagen est le troisième groupe automobile à installer une usine de montage en Algérie après le français Renault, en 2014, et le sud-coréen Hyundai en 2016. Le taux d’intégration sera de 15% dans cette unité, pour passer à 40% cinq ans après son entrée en service.

Il y a lieu de rappeler que les pouvoir publics ont décidé de réduire la facture d’importation et cela depuis la chute des prix de l’or noir en juin 2014. Dans ce cadre le gouvernement est dans l’obligation de chercher une alternative pour satisfaire la demande du marché local. Il a décidé à cet effet de doter le pays d’une industrie automobile pour diversifier son économie. Le pays a réduit d’une manière drastique les importations de véhicules, qui sont passées de plus de 600.000 voitures en 2012 à moins de 100.000 en 2016. Selon les experts, la demande annuelle est estimée à plus de 400.000 voitures.

Makhlouf Ait Ziane