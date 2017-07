M. Bedda reçoit l’ambassadrice de Hongrie : Réaliser des partenariats concrets

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a reçu l’ambassadrice de Hongrie en Algérie, Helga Katalin Pritz, avec qui il a discuté de la coopération industrielle, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les opportunités de partenariat existant entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la sous-traitance dans l’industrie automobile, de la transformation et de l’agro-industrie.

Au cours de cette audience, M. Bedda a présenté à la diplomate hongroise les grandes lignes du plan d’action du gouvernement et mis l’accent sur l’importance qu’accorde l’Etat au développement des PME/PMI ainsi que la nécessité de développer la filière de la sous-traitance automobile.

A cet effet, le ministre a invité les entreprises hongroises, déjà engagées dans leur pays dans des partenariats avec des grands constructeurs automobiles, à venir s’installer en Algérie, tout en affichant « son souhait de voir les deux pays réaliser des partenariats concrets avec une plus grande place accordée aux jeunes.

De son côté, l’ambassadrice hongroise a souligné le soutien qu’accorde le gouvernement de son pays à l’industrie, rappelant que la Hongrie est déjà passée par une période de transition industrielle. Elle a qualifié, à l’occasion, l’Algérie de « partenaire important » pour son pays, rappelant que le partenariat entre Alger et Budapest remonte aux années 1980.

La diplomate hongroise a fait part de la disponibilité des entreprises hongroises à venir s’installer en Algérie afin de faire profiter les PME/PMI algériennes de l’expérience acquise notamment dans le domaine de la sous-traitance. Affirmant « la nécessité de hisser les relations économiques au niveau des relations d’amitié qui unissent l’Algérie et la Hongrie », les deux parties ont exprimé leur souhait de créer un conseil d’affaires algéro-hongrois qui sera en charge d’explorer les opportunités de partenariat entre les deux pays.