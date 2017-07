Energie solaire : Des kits pour les nomades à Illizi et à Tamanrasset

Des équipements d’énergie solaire ont été installés pour les nomades et pour pomper les puits d’eau potable dans les wilayas d’Illizi et de Tamanrasset, a-t-on appris jeudi dernier auprès du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER). C’est la filiale Etudes et réalisations des énergies renouvelables (ER2) du CDER qui a achevé récemment avec succès l’opération d’installation et de mise en service de kits solaires pour 56 foyers pour les nomades, et de pompes pour 11 puits d’eau potable dans le parc national Tassili N’ajjer (wilaya d’Ilizi) et le parc national de l’Ahaggar (Tamanrasset), précise la même source. Pour l’électrification des foyers des nomades (tentes), chaque kit solaire est constitué de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance de 120 Wc et de batteries de stockage pour une autonomie de 3 jours. Quant aux pompes solaires des puits d’eau potable, elles sont dotées d’un générateur photovoltaïque d’une puissance de 320 Wc permettant un débit d’eau journalier de 15 m2, précise le CDER. Cette réalisation entre dans le cadre d’un contrat signé entre l’ER2-CDER et la Direction nationale de projet des parcs culturels algériens (PPCA) relevant du ministère de la Culture. Ce projet, explique la même source, constitue une continuité du programme de préservation de la biodiversité et des actions visant à permettre aux nomades vivant dans ces parcs, classés comme patrimoine mondial de l’humanité et réserve à l’homme et la biosphère, l’accès à une source d’énergie solaire propre et durable ainsi qu’à ses services pour qu’eux-mêmes participent à l’effort de préservation de la biodiversité. (APS)