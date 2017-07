M. Cherfa rencontre le représentant du PNUD en Algérie : Le développement durable au centre des entretiens

Le développement durable et le mode de gestion des villes a été au centre d’une rencontre tenue entre le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Youcef Cherfa, et le représentant résident du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, indique le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les volets du développement qu’a connu l’Algérie dans différents domaines, notamment le secteur de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, ainsi que les moyens du développement durable et de la gestion des villes en termes d’utilisation de l’efficacité énergétique et du mode d’activation du PNUD dans ce domaine, précise le communiqué. M. Overvest s’est félicité des efforts considérables consentis par l’Etat Algérien en termes de consécration des mécanismes d’amélioration qualitative des logements tout en assurant les structures nécessaires. De son côté, M. Cherfa a salué la promotion de l’ensemble des voies de coopération avec le programme des Nations unies pour le développement.