A l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue péruvien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, à l’occasion de la célébration du 196e anniversaire de l’indépendance de son pays. « A l’occasion de la fête de l’indépendance de votre pays, il m’est agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple péruvien ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour me féliciter des niveaux des relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent nos deux pays et vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, à leur renforcement pour les promouvoir au niveau des aspirations de nos deux peuples frères», a ajouté le Chef de l’Etat.