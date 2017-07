M. Gaïd Salah supervise un exercice tactique à Béchar : Parfaite interopérabilité des unités

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a inspecté, jeudi à Béchar, au troisième jour de sa visite de travail à la 3e Région militaire, des annexes administratives et sportives, et procédé à la supervision de la deuxième étape de l’exercice tactique combiné aux tirs réels «MADJD 2017», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«A l’entrée du siège du Commandement de la Région et en guise d’hommage et de reconnaissance aux grands sacrifices de nos vaillants chouhada et moudjahidine de la glorieuse Révolution de libération, le général de Corps d’Armée accompagné du général-major Saïd Chengriha, commandant de la 3e Région militaire, a observé un moment de recueillement en hommage au valeureux chahid Mustapha Ben Boulaïd, puis il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle du chahid et récité la Fatiha du Saint Coran sur son âme et celles de tous nos vaillants martyrs.

Le général de Corps d’Armée a inspecté aussi quelques annexes administratives et sportives à l’instar de la piscine olympique régionale, réalisée récemment et homologuée pour abriter des compétitions régionales, nationales et voire internationales. Ensuite, le général de Corps d’Armée a suivi une présentation animée par le général-major, commandant de la 40e Division d’infanterie mécanisée, qui a présenté le plan d’exécution et la chronologie des différentes actions de combat à opérer par les unités de la Division, appuyées par des formations de diverses armes et des forces terrestres et aériennes. Au champ de tirs et de manœuvres de la Division, le général de Corps d’armée a supervisé les différentes phases de l’exercice, exécuté avec un haut niveau de professionnalisme qui dénote «une parfaite interopérabilité des unités caractérisée par une étroite coordination entre les formations engagées et un strict respect du plan d’action et des timings, ainsi qu’une grande précision de tirs, ce qui illustre clairement le fruit d’une rigueur dans la préparation, la planification et l’exécution des différentes actions de combat, tout au long d’une année de préparation au combat, et reflète la grande conscience des cadres et des éléments de la responsabilité incombée à tout un chacun, qu’est essentiellement la bonne préparation et la permanente disponibilité, en toutes circonstances, à ccomplir leurs nobles missions et leurs devoir sacré de défendre la souveraineté de l’Algérie, sa stabilité et son unité», relève la même source.

Après avoir procédé à une évaluation objective du déroulement de cette étape de l’exercice, le Général de Corps d’Armée s’est réuni avec les cadres et les éléments concernés par ledit exercice, où il a salué leur «grand esprit de combat, affiché au cours de l’exécution des différentes missions assignées». «Le renforcement régulier et progressif des facteurs de la préservation permanente au niveau maximal de la disponibilité opérationnelle et de l’état-prêt du corps de bataille de l’ANP, dans cette Région militaire et dans les autres Régions, constitue l’une des préoccupations majeures du Haut Commandement qui œuvre sans cesse, avec le soutien de son excellence le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale à nos Forces armées, à l’optimiser afin qu’il réponde aux exigences du parfait accomplissement des missions assignées», a souligné Gaïd Salah.

«Ceci renforce ma motivation d’assister aujourd’hui à cet exercice tactico-opérationnel que nous voulons être un moyen idéal et pratique pour l’acquisition des connaissances et d’expériences car c’est essentiellement avec cette démarche que nos forces armées pourront progresser, évoluer et s’améliorer», a-t-il affirmé. La supervision du Général de Corps d’Armée de l’exécution de cet exercice «témoigne de l’intérêt qu’il porte personnellement au suivi, de près, de la concrétisation des programmes de préparation au combat de l’année d’instruction, couronnés chaque année par l’exécution d’exercices, dont l’objectif est d’optimiser la combativité des cadres et des troupes.