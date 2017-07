Bordj-Badji Mokhtar : Découverte d’une cache d’armes et de munitions

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d’une patrouille de reconnaissance menée près des frontières au niveau de la zone frontalière de Bordj-Badji Mokhtar en 6e Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, ce matin du 27 juillet 2017, une cache d’armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois fusils à répétition, un fusil semi-automatique de type Simonov, vingt grenades, et un lot de pièces et canons de rechange pour armes à feu, ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres.

«Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent l’engagement et la détermination des unités de l’Armée nationale populaire à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative visant l’intégrité du territoire national et sa sécurité.