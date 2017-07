Le blé à terme : Sous la barre des 170 euros la tonne

Les cours du blé restent fermement coincés sous la barre des 170 euros la tonne hier en mi-journée sur le marché européen, malgré un très léger gain de 25 centimes d’euro sur l’échéance septembre. Le marché du blé européen, côté en euros, continue de subir la force de la devise européenne face au dollar, qui limite les exportations européennes de blé, dans l’attente des chiffres du Produit intérieur brut (PIB) américain pour le deuxième trimestre.

Dans la matinée de vendredi, la tonne de blé regagnait 25 centimes d’euro sur l’échéance de septembre à 169,00 euros et restait stable sur l’échéance de décembre à 174,50 euros, dans un volume d’échanges très bas de quelque 5.800 lots. Les opérateurs sont très attentifs sur le suivi des récoltes en France, en Allemagne ou dans les pays baltes ainsi que sur le suivi hebdomadaire des flux physiques d’exportations. Agritel note ainsi que le cumul des exportations de blé tendre vers les pays tiers (hors UE) progresse «timidement» depuis le début de campagne. Les chiffres publiés par Bruxelles jeudi montrent que la France reste en première place pour les exportations de blé tendre européen au 25 juillet, à 295.000 tonnes, devant l’Allemagne à 151.800 tonnes et la Roumanie à 132.500 tonnes, note Intercourtage. Concernant le maïs, les cours subissent une pression à la baisse «dans un contexte d’accélération des importations au sein de l’Union européenne», note Agritel. L’IGC (International Grain Council) a en effet révisé à la hausse le potentiel d’importation de maïs dans l’UE sur la campagne 2016-2017 de 500.000 tonnes à 15,3 millions de tonnes. Les estimations d’importation pour la campagne 2017-2018 sont également revues à la hausse, à 15 millions de tonnes (au lieu de 14 MT) afin de compenser les baisses de production annoncées. Sur l’échéance d’août, la tonne de maïs abandonne 4,50 euros à 150,50 euros, avec une perte amplifiée par la perte de liquidité du contrat à l’approche de la fin de son échéance qui aura lieu le 7 août. Sur l’échéance de novembre, le maïs reste stable à 166 euros la tonne, et perd 25 centimes à 170 euros la tonne sur l’échéance de novembre. Le volume d’échanges se limite à 544 lots.